Theo Carscoops, sự cố xảy ra lúc khoảng 9 giờ sáng hôm thứ Tư tuần trước tại bãi đỗ trên phố Hale Avenue, gần tòa nhà văn phòng Westchester One ở New York. Một phần sàn tầng 5 bất ngờ đổ sập, kéo theo khối bê tông và hàng tấn mảnh vỡ rơi xuống các tầng phía dưới.

Hàng trăm ô tô bị kẹt bên trong bãi đỗ xe sau vụ đổ sập

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một hố lớn thủng xuyên mái, nhiều ô tô bị đè bẹp trong đống đổ nát. Các đội cứu hỏa từ nhiều sở ban ngành, bao gồm Lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm và cứu nạn đô thị thuộc Sở cứu hỏa Yonkers, đã rốt ráo tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt.

May mắn, không có thương vong được ghi nhận. Ủy viên An toàn công cộng White Plains, ông David Chong, cho biết nếu sự cố xảy ra sớm hơn nửa tiếng, khi nhiều người đang gửi xe, hậu quả “sẽ rất khó lường”.

Bãi đỗ xe đang được gia cố lại

Công trình được xây dựng cách đây khoảng 50 năm, hiện đang trong quá trình tu sửa thì xảy ra sập. Kết cấu bãi đỗ xe quá yếu khiến hầu hết người dân không thể lấy xe ra. Chính quyền địa phương cho biết, ước tính khoảng 600 xe vẫn còn bên trong, việc giải cứu và di dời xe sẽ mất nhiều ngày, do cần kiểm tra độ an toàn kết cấu trước khi tiếp cận từng khu vực.

Một nhân viên văn phòng gần đó cho biết xe của mình bị mắc ở tầng 4, nhưng công ty đã cho phép làm việc từ xa và hỗ trợ voucher Uber trong thời gian chờ đợi.

Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra, song sự cố một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng xuống cấp của các công trình đỗ xe cũ tại Mỹ — vốn đang chịu sức ép quá tải và thiếu bảo trì trong nhiều thập kỷ qua.

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!