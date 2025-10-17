Camera an ninh tại quận Una (bang Himachal Pradesh, Ấn Độ) ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một chiếc xe buýt đang chạy tốc độ cao bất ngờ mất lái, lao thẳng về phía một cặp đôi đang đi bộ dưới lòng đường.

Trong tích tắc, cả hai kịp nhảy vội lên vỉa hè trước khi chiếc xe buýt đâm vào dải phân cách, xoay 180 độ và suýt tông vào một xe tải đang đỗ bên đường.

Theo giới chức địa phương, tài xế được cho là mất tập trung khi cầm lái, dẫn đến việc chiếc xe mất lái ở đoạn đường cong. Rất may, không có ai bị thương hoặc va chạm với xe nào khác trong vụ việc.

Cảnh sát sau đó cảnh báo các tài xế luôn giữ tốc độ an toàn và tập trung tuyệt đối khi điều khiển phương tiện, tránh lặp lại những tình huống nguy hiểm tương tự.

Ấn Độ hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới, do tình trạng đường sá xuống cấp, lái xe ẩu và ý thức tuân thủ luật giao thông còn hạn chế.

(Theo Newsflare)

