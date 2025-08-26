Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Ở mỗi bước ngoặt quan trọng của đất nước đều có dấu ấn của những người làm giao thông vận tải.”

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đạt tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Trong bối cảnh ấy, ngành giao thông vận tải (nay là ngành Xây dựng) phải gánh vác sứ mệnh trên vai, tiên phong như những người công binh đi trước mở đường.

"Thực tế cho thấy, mỗi công trình giao thông đường bộ được đầu tư đã và đang hình thành nên một hành lang kinh tế mới, cực tăng trưởng mới, các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ mới, góp phần phát triển các vùng, các địa phương và các ngành kinh tế.



Mỗi cảng biển đang phục vụ tốt hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường hội nhập, giao thương quốc tế; mỗi sân bay đang góp phần quan trọng tạo động lực phát triển du lịch", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Hải

Phó Thủ tướng nhìn nhận thách thức còn rất lớn nhưng cũng là cơ hội.

“Riêng lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị đòi hỏi nguồn lực rất lớn, hàng trăm tỷ USD, cũng đang mang đến cơ hội phát triển lớn cho ngành công nghiệp đường sắt. Ngành sẽ làm gì để chớp lấy thời cơ này cũng là vấn đề cần đặt ra.

Công tác rà soát quy hoạch, bảo đảm liên kết không gian phát triển mới, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế cũng là những vấn đề cần chú trọng”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, bước sang thế kỷ XXI, ngành giao thông vận tải không ngừng bứt phá, đồng hành cùng công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Trung Lương - Mỹ Thuận… đã xóa đi khoảng cách về địa lý, kết nối các vùng miền trên cả nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuyến Đường sắt Bắc - Nam được xếp thứ nhất trong 8 hành trình tàu hỏa đáng trải nghiệm nhất thế giới. Việt Nam đã có mạng cảng hàng không hoàn chỉnh với các cảng hàng không quốc tế hiện đại như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Vân Đồn và tới đây là Cảng hàng không quốc tế Long Thành - cửa ngõ hàng không tầm cỡ khu vực. Hệ thống cảng biển phát triển rộng khắp cả nước với quy mô hàng trăm km, năng lực thông qua đạt trên 900 triệu tấn/năm.

Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sứ mạng “Đi trước mở đường” của ngành giao thông vận tải vẫn còn nguyên vẹn, được tiếp nối dựng xây với trọng trách, nhiệm vụ còn nặng nề hơn, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.