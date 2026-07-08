“Việc đàm phán với họ (Iran) chỉ lãng phí thời gian”, ông Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (8/7).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN, lãnh đạo Nhà Trắng sau đó đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ để lên án người Iran. Ông Trump gọi họ là “những kẻ nói dối, độc ác, chơi bẩn” vì đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Trump tuyên bố sẽ để các nhà đàm phán Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner “tiếp tục thương lượng với Iran nếu họ muốn”, nhưng tin đây là việc lãng phí thời gian. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn “làm việc của mình” thay vì cố gắng theo đuổi ngoại giao.

Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump ký kết với chính quyền Tehran cách đây 3 tuần gần như đã sụp đổ. Lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra phát biểu giận dữ sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tập kích hàng chục mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công trước đó của các lực lượng Washington vào Iran.

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Ngoại giao Iran quả quyết Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng, đồng thời cáo buộc Washington “vi phạm thỏa thuận”.

“Các cuộc tấn công của Mỹ vào miền nam Iran, quyết định tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và giao tranh đang diễn ra ở Lebanon đã làm cho các phần quan trọng và cơ bản của thỏa thuận chấm dứt xung đột trở nên vô hiệu”, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu (EU) Kaja Kallas bày tỏ quan ngại về các diễn biến mới. Bà Kallas viết trên mạng xã hội X: “Các cuộc đọ súng giữa Mỹ và Iran càng làm phức tạp thêm những cuộc đàm phán vốn đã căng thẳng và nhằm chấm dứt xung đột. Các cuộc tấn công của Iran vào Bahrain và Kuwait là không thể chấp nhận được".

"Theo bản ghi nhớ, Tehran cam kết mở lại eo biển Hormuz. Các vụ tập kích gần đây của họ vào các tàu thuyền gần eo biển đã vi phạm cam kết đó và đe dọa làm gián đoạn việc nối lại nguồn cung năng lượng. Tự do hàng hải phải được đảm bảo không bị cản trở”, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU lưu ý thêm.