Tesla tiếp tục đối mặt với một vấn đề pháp lý mới, và lần này liên quan đến một vụ tai nạn thương tâm làm dấy lên những câu hỏi về thiết kế an toàn của hãng.

Vụ kiện mới nhất cáo buộc rằng tay nắm cửa dạng ẩn trên chiếc Tesla Model 3 sản xuất năm 2018 đã không hoạt động sau khi xe va chạm và bốc cháy, khiến một phụ nữ bị mắc kẹt bên trong và tử vong.

Đây là một mối lo ngại nghiêm trọng đối với Tesla, có thể kéo theo thiệt hại lớn và buộc hãng phải xem xét lại cách các mẫu xe của mình xử lý tình huống khẩn cấp, đặc biệt là khi mất nguồn điện.

Theo hồ sơ được nộp lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ (Tây Washington) vào tuần trước, vụ việc xảy ra từ ngày 07/1/2023. Khi đó, Jeffrey Dennis đang lái chiếc Model 3 chở vợ tại thành phố Tacoma (bang Washington). Chiếc xe được cho là tăng tốc đột ngột và đâm vào một cây cột ở góc đường South 56th và South Washington.

Ngay sau cú va chạm, chiếc xe điện bốc cháy. Đơn kiện cho biết nhiều nhân chứng đã cố gắng mở cửa để cứu hai vợ chồng nhưng không thể, vì cửa xe không hoạt động khi nguồn điện bị ngắt. Một số người thậm chí dùng gậy bóng chày đập cửa kính Model 3 nhưng cũng không phá được.

Lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng đưa được hai nạn nhân ra ngoài, nhưng bà Wendy Dennis đã tử vong tại chỗ do chấn thương quá nặng. Ông Jeffrey Dennis bị bỏng nặng ở chân.

Đơn kiện cáo buộc Model 3 có thiết kế tay nắm cửa ẩn nhưng bị lỗi, khiến nhân viên cứu hộ không thể mở cửa giải cứu nạn nhân. Tesla được cho là đã biết về vấn đề này nhưng không khắc phục và vẫn tiếp tục bán mẫu xe ra thị trường.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế tay nắm cửa, đơn kiện còn chỉ ra hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) đã không kích hoạt khi xe lao vào cột. Ngoài ra, Tesla sử dụng công nghệ pin có đặc tính cực kỳ dễ cháy nổ, trong khi thị trường đã có các giải pháp an toàn hơn, hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn.

Ông Jeffrey Dennis đang yêu cầu Tesla bồi thường cho cái chết oan của vợ, thương tích lâu dài của bản thân, cùng các thiệt hại khác theo luật California.

