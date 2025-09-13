Trong vài năm trở lại đây, Volkswagen đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì những thay đổi mang tính “công nghệ hóa quá mức”. Từ việc nhồi nhét hầu hết các chức năng vào một màn hình cảm ứng cỡ lớn, thay thế nút bấm truyền thống bằng các thanh trượt cảm ứng kém trực quan cho tới việc tay nắm cửa ô tô dạng ẩn, nhiều khách hàng cho rằng điều này làm trải nghiệm lái xe trở nên bất tiện.

Mẫu VW ID. Every1 Concept sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn được giới thiệu vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Volkswagen

Sau những phản hồi mạnh mẽ, Volkswagen buộc phải lắng nghe và cam kết sẽ mang trở lại những yếu tố quen thuộc vốn được đánh giá cao về tính tiện dụng, trong đó có tay nắm cửa cơ học truyền thống.

“Cơn ác mộng” từ tay nắm cửa ô tô dạng ẩn

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Deutsche Welle (DW) của Đức tại Triển lãm Di động IAA Munich, ông Thomas Schäfer - Giám đốc điều hành của Volkswagen cũng đã thừa nhận: "Tay nắm cửa dạng ẩn mang lại vẻ hiện đại nhưng thực sự khó sử dụng trong thực tế.”

Điều này nghe có vẻ mỉa mai khi mẫu xe mới nhất của hãng là VW ID.Every1 Concept được giới thiệu hồi tháng 3 năm nay vẫn sử dụng thiết kế này. Tuy nhiên, Schäfer cho biết đây là dự án đã được phê duyệt từ trước và phải đến năm 2027 mới đi vào sản xuất, đồng nghĩa Volkswagen có đủ thời gian để điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.

Hơn 100.000 xe VW ID.4 bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi liên quan đến tay nắm cửa dạng ẩn. Ảnh: Motori lllustrated

Không chỉ gây khó khăn cho người dùng, tay nắm cửa ô tô dạng ẩn điều khiển điện tử còn từng khiến Volkswagen phải đối diện với một cuộc khủng hoảng. Năm ngoái, hãng buộc phải triệu hồi gần 100.000 xe ID.4 tại Mỹ do lỗi chống thấm nước, dẫn đến hơi ẩm lọt vào bảng mạch và có nguy cơ khiến cửa tự bật mở khi xe đang di chuyển.

Sự cố này còn khiến dây chuyền sản xuất tại nhà máy Chattanooga (Mỹ) phải tạm dừng hoạt động, cho thấy những rủi ro lớn từ việc quá phụ thuộc vào các chi tiết “thời thượng” nhưng thiếu tính thực dụng.

Quay trở lại với tay nắm cửa truyền thống

Dù nhiều nhà sản xuất ô tô, bao gồm cả Volkswagen thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn để cải thiện khí động học và tăng phạm vi hoạt động cho xe điện, nhưng phản ứng của khách hàng đang buộc họ phải suy nghĩ lại.

Minh chứng rõ ràng là mẫu ID.2 Polo sắp ra mắt, hứa hẹn quay về với tay nắm cửa truyền thống. CEO Volkswagen nhấn mạnh: “Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều, lắng nghe phản hồi từ khách hàng, đại lý và giới truyền thông. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là mang đến cho mọi người những gì họ thực sự mong muốn.”

Không chỉ Volkswagen, tay nắm cửa dạng ẩn đang trở thành chủ đề nóng toàn cầu. Báo cáo từ tổ chức J.D. Power chỉ ra rằng đây là một trong những vấn đề người dùng phản ánh nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2023. Thậm chí, trang bị này có thể bị cấm ở Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn mang lại vẻ đẹp tinh gọn, khí động học nhưng thiếu độ thực dụng và an toàn. Ảnh: Motor1

Theo hãng truyền thông địa phương Mingjing Pro đưa tin tuần trước, các cơ quan quản lý thậm chí đang xem xét cấm hoàn toàn tay nắm cửa dạng ẩn toàn phần, trừ khi có cơ cấu cơ khí dự phòng trong trường hợp hệ thống điện tử gặp sự cố.

Có thể thấy, trong khi thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn mang lại vẻ đẹp tinh gọn và lợi ích khí động học, thì tính tiện dụng và an toàn mới là yếu tố quyết định. Sau hơn 100 năm tồn tại, tay nắm cửa cơ học truyền thống vẫn chứng minh được giá trị của nó. Và có lẽ, sự quay trở lại với những gì từng hiệu quả sẽ là hướng đi bền vững hơn cho các hãng xe, kể cả trong kỷ nguyên xe điện.

(Theo Motor1)

