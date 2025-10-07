Theo dữ liệu từ nền tảng độc lập NioSwapInfo, Thượng Hải dẫn đầu với 9.670 lượt đổi pin, tiếp theo là Bắc Kinh (4.892) và Hàng Châu (3.983). Trong tháng qua, Nio đạt trung bình 95.450 lượt đổi pin mỗi ngày, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh trong việc sử dụng hệ thống hoán đổi pin. Tính đến nay, tổng số lượt đổi pin của Nio đã đạt gần 87,93 triệu.

Hiện Nio vận hành 3.520 trạm đổi pin tại Trung Quốc và 61 trạm ở châu Âu, mở rộng đáng kể mạng lưới toàn cầu. Trong năm 2025, hãng dự kiến ra mắt trạm đổi pin thế hệ thứ năm với khả năng hỗ trợ nhiều kích cỡ pin khác nhau cho các thương hiệu Nio, Onvo và Firefly.

Từ đầu năm, Nio đã khai trương 525 trạm mới, nâng tổng số trạm sạc và đổi pin phủ khắp Trung Quốc. Mạng lưới sạc hiện bao gồm 27.258 trạm sạc Nio và hơn 1,37 triệu trạm sạc của bên thứ ba.

Một trạm đổi pin của Nio. Ảnh: Nio

Trong ngày 1/10, các trạm Nio ghi nhận trung bình 7.545 lượt đổi pin mỗi giờ, khi nhu cầu năng lượng tăng vọt do kỳ nghỉ dài. Hệ thống tự động của Nio có thể thay pin trong chưa đầy 3 phút, giúp tài xế nhanh chóng tiếp tục hành trình mà không cần chờ sạc.

Dù đạt kỷ lục, CEO William Li thừa nhận Nio sẽ không kịp hoàn thành mục tiêu mở rộng trạm đổi pin năm 2025. Kế hoạch ban đầu là lắp đặt 2.000 trạm trong năm, nhưng đến ngày 10/9 mới hoàn thành 488 trạm (27%).

Ông Li cho biết Nio đang chuyển hướng tập trung vào thế hệ trạm đổi pin thứ năm, có thiết kế hoàn toàn mới, dung nạp nhiều loại pin khác nhau, tăng dung lượng lưu trữ và tốc độ thay pin.

Hiện Nio cung cấp 7 loại dung lượng pin khác nhau (42,1 kWh – 150 kWh), tăng mạnh so với chỉ 2 loại cách đây ba năm. Hãng đã nộp bằng sáng chế cho trạm đổi pin mô-đun nhằm mở rộng công suất tại các khu vực có nhu cầu cao, đồng thời dự kiến xây dựng trung tâm pin lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.

Trong tháng 9, Nio cũng đạt kỷ lục giao xe 34.749 chiếc, nâng tổng số xe bàn giao từ đầu năm lên 201.221 chiếc. Tuy nhiên, dù dự kiến giao thêm 150.000 xe trong quý IV, hãng vẫn có thể thiếu khoảng 90.000 xe so với mục tiêu cả năm.

Với việc phá vỡ kỷ lục đổi pin và đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ mới, Nio đang củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng xe điện, đồng thời cho thấy cách tiếp cận khác biệt của Trung Quốc trong cuộc đua toàn cầu về xe điện thông minh.

(Theo Interesting Engineering)