Trưa 19/7, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Hoàng Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa (Lai Châu), cho biết người dân bản Phúc Khoa đã cùng nhau kêu gọi, chuẩn bị gần 800 suất ăn trưa để hỗ trợ bà con bản Noong Thăng (xã Mường Than) đang sơ tán tạm thời tại điểm trường xã Pắc Ta.

Trong đêm, ông Hoàng Văn Huân (áo trắng), Chủ tịch UBND xã Mường Khoa (Lai Châu) cùng hơn 20 cán bộ địa phương đi hơn 30km đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: H.L

Trước đó, ngay khi nhận tin xã Mường Than xảy ra lũ quét, ông Huân cùng hơn 20 cán bộ xã Mường Khoa lập tức lên đường trong đêm đến các điểm sơ tán để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân.

Tại đây, đoàn đã cùng bà con sắp xếp nơi ở tạm, vận chuyển, bố trí chăn màn, quần áo, lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Huân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào. Ảnh: Trọng Nghĩa

"Chứng kiến đồng bào gặp nạn, chúng tôi đau xót lắm. Tôi luôn tâm niệm phải coi bà con như người thân để chăm lo, sẻ chia trong lúc hoạn nạn, nhất là khi nhiều gia đình đã mất trắng nhà cửa. Nhìn các cụ già, cháu nhỏ tất tả chạy lũ, tôi không cầm được nước mắt...", ông Huân nghẹn ngào.

Nhân dân bản Phúc Khoa (xã Mường Khoa) nấu gần 800 suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ xã Mường Than. Ảnh: N.T

Được biết trong sáng nay, hàng chục người dân bản Phúc Khoa đã cùng cán bộ địa phương tập trung nấu toàn bộ số cơm trưa kể trên, sau đó dùng xe vận chuyển xuống hai điểm trường ở xã Pắc Ta.

Để tiếp tục tiếp sức cho bà con, chiều cùng ngày, chính quyền và nhân dân xã Mường Khoa sẽ triển khai một bếp ăn dã chiến ngay tại điểm Trường Tiểu học xã Pắc Ta nhằm phục vụ các bữa ăn tiếp theo.

Chiếc xe chở hàng trăm suất cơm từ xã Mường Khoa vượt hơn 30km đến điểm sơ tán ở xã Pắc Ta để tiếp tế cho người dân. Ảnh: Trọng Nghĩa

Cũng trong sáng nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại bản Chít (xã Mường Than), phối hợp cùng chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường. Bên cạnh đó, các phương tiện, máy móc cũng được vận hành tối đa để dọn dẹp Quốc lộ 32, quyết tâm sớm thông đường trở lại.

2 điểm trường tiểu học và THCS xã Pắc Ta là nơi sơ tán của người dân bản Noong Thăng (xã Mường Than). Ảnh: Trọng nghĩa

Hiện trường bản Chít (xã Mường Than) tan hoang sau trận lũ quét. Ảnh: M.T

Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: B.P

Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến sáng 18/7 đã gây lũ ống, lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Than (Lai Châu). Chỉ trong thời gian ngắn, thiên tai đã khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích, 7 người bị thương và buộc hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê ban đầu cho thấy 49 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc sập đổ hoàn toàn; gần 100ha lúa bị vùi lấp, ngập úng tại các xã Than Uyên, Pắc Ta, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Xì Lờ Lầu và Hua Bum. Riêng tại xã Mường Than, lũ quét và ngập úng xảy ra trên diện rộng ở tất cả các bản. Trong đó, bản Đội 11 chịu thiệt hại đặc biệt nặng khi khoảng 300ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị tàn phá. Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng; nhiều cột điện đổ gãy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Ước tính đến nay, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.