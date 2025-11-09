Cuối tháng 10 vừa qua, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã kịp thời giải cứu nữ sinh N. (SN 2005, quê Phú Thọ, đang học tại Hà Nội) khỏi âm mưu tống tiền của đối tượng lừa đảo với số tiền chuộc bị yêu cầu lên tới 550 triệu đồng.

Công an phường Ngọc Hà bàn giao nữ sinh N. cho gia đình. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, sáng 25/10, gia đình chị N. liên tục nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, thông báo nữ sinh bị “bắt cóc”, kèm lời đe dọa phải chuyển tiền để “chuộc người”.

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chị N. đang ở một khách sạn trên địa bàn - nơi nữ sinh bị ép phải tự cô lập theo chỉ đạo của kẻ lừa đảo.

Chị N. cho biết, tối 24/10, một đối tượng gọi điện tự xưng là Công an TPHCM, thông báo chị liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh vô tội”.

Khi nữ sinh nói không có tiền, các đối tượng hướng dẫn thuê phòng, cắt liên lạc với gia đình và nhắn tin thông báo với gia đình đang bị bắt cóc nhằm tạo áp lực buộc chuyển tiền. Rất may, công an đã kịp thời can thiệp, xác định đây là một chiêu trò lừa đảo cực kỳ tinh vi.

Được biết, nhiều người đã mất số tiền lớn với kịch bản này nhưng cũng có nhiều người tránh được cạm bẫy nhờ sự tỉnh táo. Trong đó có nạn nhân N.T.N. Cụ thể, vừa qua cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip từ tài khoản Facebook “Phố Kỷ Niệm”, ghi lại cảnh nam sinh bị lừa bởi kịch bản “phi vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia”.

Trao đổi với PV VietNamNet, chủ nhân tài khoản Facebook “Phố Kỷ Niệm” cho biết nạn nhân trong vụ việc là N.T.N. (SN 1999, sinh viên một trường đại học ở TPHCM). Sự việc xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua, khi nạn nhân bị gọi điện đe dọa, nhưng may mắn không bị lừa.

Ngay đầu cuộc gọi video, giọng nói của kẻ giả danh công an lạnh lùng vang lên: “Sắp xếp một không gian yên tĩnh, không có người thứ ba bước vào”. Nam sinh N. lập tức tuân theo, quay camera toàn bộ căn phòng cho đối phương thấy anh đang ở một mình.

Khi đã kiểm soát được tình huống, kẻ lừa đảo đưa ra lời đe doạ: “Bất kỳ ai tiết lộ thông tin sẽ bị phạt tù 2–7 năm và phạt 500 triệu đồng”.

Các đối tượng sử dụng chiêu bài quen thuộc: hù dọa bằng luật pháp, gắn ghép nạn nhân liên quan đến một trùm ma túy, rồi giả vờ hỗ trợ minh oan. Thậm chí, chúng còn tổ chức cuộc họp điều tra qua Zoom với các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát. Chúng ép nạn nhân bật camera 24/24.

Trong suốt cuộc trò chuyện, nam sinh tỏ ra hoàn toàn bị thuyết phục và thực hiện tất cả các yêu cầu của đối phương.

Tưởng rằng nam sinh N. đã sập bẫy, đối phương yêu cầu N. tải phần mềm Zoom để tiếp xúc đối tượng giả danh cơ quan chức năng khác, nhằm tiếp tục lừa đảo. Tuy nhiên nam sinh đã dùng thiết bị ghi hình toàn bộ câu chuyện.

Trong giây phút phát hiện hành vi của N., đối tượng lừa đảo hỏi: "Em cầm máy GoPro (một thương hiệu của Mỹ chuyên sản xuất các thiết bị điện tử) làm gì thế kia?". Đối tượng tiếp tục bày tỏ sự lo ngại: "Em đang ghi hình cuộc trò chuyện này lại à?". "Sao anh thấy được GoPro của em vậy? Mà cái này không phải GoPro, mà là action camera (thiết bị ghi hình số nhỏ gọn) nha anh", nam sinh đáp. Khoảnh khắc đó đối tượng biết "âm mưu đổ bể" nên vội vã ngắt kết nối và biến mất khỏi cuộc trò chuyện.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội), cho biết hiện nay có nhiều vụ lừa đảo công nghệ cao đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân.

Chỉ cần một phút hoang mang, mất cảnh giác, người dân rất dễ rơi vào bẫy dẫn đến mất tiền bạc, thậm chí bị kiểm soát thông tin cá nhân.

Luật sư nhấn mạnh, công an không làm việc qua các cuộc gọi video riêng tư; không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, bật camera hay cài ứng dụng lạ; đồng thời không đe dọa hay ép buộc người dân tham gia các cuộc họp trực tuyến bí mật. Vì vậy người dân cần tỉnh táo trước các cuộc gọi yêu cầu làm việc qua điện thoại.