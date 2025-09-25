Ngày 22/9, Công an xã Hoà Lạc (TP Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận trình báo về một vụ lừa đảo hết sức tinh vi, nạn nhân là một nam sinh viên đại học.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 11/9, anh P. (SN 2007) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “cán bộ công an”. Với giọng điệu nghiêm trọng, kẻ này thông báo anh có liên quan đến một vụ án hình sự, đồng thời yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản để “chứng minh tài sản hợp pháp”.

Trong tâm lý hoang mang và thiếu cảnh giác, nam sinh đã chuyển 450 triệu đồng theo yêu cầu. Chỉ đến khi bình tĩnh lại, anh mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa và vội vàng đến cơ quan công an trình báo.

Không chỉ dừng lại ở chiêu trò gọi điện hù dọa, các đối tượng còn dựng lên kịch bản như thật để lừa những người khác. Mới đây, một nam sinh viên năm 4 tại Hà Nội cũng nhận cuộc gọi từ nhóm lừa đảo.

Chúng cho anh xem hình ảnh một “shipper” bị bắt giữ cùng nhiều gói ma túy, rồi tự xưng là Nguyễn Mạnh Thắng - cán bộ PC04, “công an ma túy” Công an TPHCM.

Kẻ giả danh liên tục quát tháo, đe dọa, thậm chí khẳng định gói hàng chứa ma túy được gửi đến chính địa chỉ của nam sinh. Chúng còn tung ra hàng loạt câu hỏi dẫn dắt: “Anh có quen biết Trần Thanh Long - đối tượng đang bị truy nã về tội mua bán ma túy và rửa tiền không?”.

Dù nạn nhân khẳng định không liên quan, bọn chúng vẫn gia tăng áp lực, nói rằng Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ trong vòng 37 ngày và yêu cầu anh phải lập tức vào TPHCM để “phục vụ điều tra”.

Để tăng độ tin cậy, nhóm này còn “chuyển máy” cho một kẻ khác, tự xưng là Phó trưởng phòng PC04, tiếp tục nối dài chuỗi đe dọa.

Tuy nhiên, khác với nam sinh viên bị mất tiền, chàng trai này bất ngờ bật cười sảng khoái, nhận ra toàn bộ chỉ là kịch bản lừa đảo. Pha phản ứng ngoài dự đoán khiến nhóm giả danh lúng túng, vội vàng cúp máy rồi 'biến mất'.

Công an TP Hà Nội cảnh báo, người dân tuyệt đối cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.