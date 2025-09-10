Mới đây, trong clip, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản như thật. Chúng cho nam thanh niên xem hình ảnh một “shipper” bị bắt giữ cùng nhiều gói ma túy, đồng thời tự xưng là cán bộ Công an TPHCM.

Đối tượng giới thiệu mình là Nguyễn Mạnh Thắng thuộc PC04 - 'công an ma túy', liên tục quát tháo, đe dọa khiến nam thanh niên không khỏi hoang mang.

Kịch bản tiếp tục được đẩy lên cao trào khi chúng khẳng định: đơn hàng chứa ma túy kia được gửi đến chính địa chỉ của anh. Kẻ lừa đảo còn tung ra hàng loạt câu hỏi mang tính chất dẫn dắt, điển hình như: “Có quen biết Trần Thanh Long - đối tượng đang bị truy nã về tội mua bán ma túy và rửa tiền hay không?”.

Dù nạn nhân liên tục phủ nhận, kẻ giả danh vẫn không buông tha. Hắn tiếp tục gây sức ép, khẳng định Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ hình sự trong vòng 37 ngày, đồng thời yêu cầu anh phải lập tức vào TPHCM để “phục vụ điều tra”.

Để tăng độ tin cậy, nhóm lừa đảo còn “chuyển máy” cho một người khác, tự xưng là Phó trưởng phòng PC04. Người này nối tiếp chuỗi đe dọa, tạo áp lực tâm lý dồn dập.

Thế nhưng, sau một hồi vòng vo, nam thanh niên bất ngờ bật cười sảng khoái, nhận ra 'kịch bản' của trò lừa đảo. Pha phản ứng bất ngờ này khiến kẻ giả danh lúng túng, vội vàng cúp máy rồi biến mất.

Hình ảnh về kẻ giả danh.

Nếu tất cả nạn nhân đều tỉnh táo như vậy, có lẽ những kẻ lừa đảo khó có đất sống. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Ngày 10/9, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận tin báo từ gia đình một sinh viên đại học tên N.

Cụ thể, tối 7/9, N. bị các đối tượng gọi điện giả danh công an, dọa rằng cậu có liên quan đến một đường dây ma túy. Sau cuộc gọi, gia đình mất liên lạc với N., lo sợ em đã bị “bắt cóc online”.

Lực lượng chức năng vào cuộc, khẩn trương xác minh. Đến 22h15 cùng ngày, công an đã tìm thấy N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Điều bất ngờ là N. không hợp tác với lực lượng chức năng, thậm chí còn cho rằng chính cán bộ công an phường mới là… giả danh, trong khi những kẻ nói chuyện qua điện thoại mới là công an thật.

Chỉ đến khi được giải thích cặn kẽ về thủ đoạn lừa đảo, N. mới bình tĩnh và hiểu rõ sự thật. Vụ việc này là minh chứng điển hình cho chiêu trò “bắt cóc online” một dạng lừa đảo ngày càng phổ biến, đánh thẳng vào tâm lý hoảng sợ của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, nhiều sinh viên, học sinh và người dân đã trở thành nạn nhân của chiêu thức này. Các đối tượng giả danh thường xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…, tung ra những cáo buộc nghiêm trọng, ép buộc nạn nhân “hợp tác” bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu rời khỏi nơi cư trú để dễ bề thao túng.

Trước thực trạng đáng báo động này, Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc đe dọa bắt giữ từ xa.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai tự xưng là công an trên mạng hoặc qua điện thoại. Khi gặp tình huống khả nghi, hãy bình tĩnh và lập tức liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh.