Đại diện Vietnam Airlines vừa xác nhận sự việc. Theo đó, trên một chuyến bay gần đây của hãng, tổ bay đã kịp thời xử lý tình huống khi một hành khách có biểu hiện choáng váng, mệt mỏi. Ngay khi phát hiện, tổ tiếp viên lập tức triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, sơ cứu ban đầu và phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ hành khách trên máy bay.

Rất may, chuyến bay có 4 bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam. Ngay khi nhận được yêu cầu, các bác sĩ đã phối hợp cùng đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra biện pháp can thiệp y tế. Đáng chú ý, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng trực tiếp tham gia cấp cứu hành khách.

Đoàn bác sĩ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cấp cứu hành khách. Ảnh: VNA cung cấp

Sau khi được chăm sóc ban đầu, hành khách được chuyển sang khoang phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi, tiếp tục được bác sĩ và tổ bay theo dõi sức khỏe cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Tình trạng sức khỏe của hành khách sau đó đã ổn định.

Được biết, trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 14/9, hãng tin RT (Nga) xác nhận Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu hành khách ngay trên chuyến bay này. Theo RT, Bộ trưởng Murashko đã hành động kịp thời và ổn định tình trạng sức khỏe của hành khách trong vòng một giờ. Bài đăng cũng đính kèm video do kênh Shot ghi lại sự việc.

Vietnam Airlines cho biết, thời gian qua đã xuất hiện một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang bay, buộc hãng phải áp dụng biện pháp khẩn cấp như hạ cánh xuống sân bay gần nhất.

Hãng khuyến cáo hành khách cần chú ý tình trạng sức khỏe trước chuyến bay, đặc biệt với những người mắc bệnh mãn tính, tim mạch, huyết áp… nên chủ động theo dõi, mang theo thuốc kê đơn trong hành lý xách tay để sử dụng khi cần thiết.