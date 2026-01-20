Khi “chữa lành” bắt đầu từ niềm tin

Một buổi chiều muộn, Phạm K.T, nữ sinh Trường THPT Phùng Hưng (Hưng Yên), đứng trước gương lâu hơn thường lệ. Em khẽ chạm tay lên vùng da từng bị bỏng nước sôi vài năm trước. Những vết sẹo lồi từng khiến em né tránh ánh nhìn của người khác nay đã mềm hơn, phẳng dần. Quan trọng hơn, K.T không còn cúi đầu mỗi khi bước ra ngoài.

Tai nạn bỏng nước sôi năm 12 tuổi không chỉ để lại dấu vết trên cơ thể K.T mà còn kéo theo nhiều năm mặc cảm. Gia đình từng đưa em đi điều trị tại địa phương, song sẹo không cải thiện, thậm chí lồi to hơn theo thời gian, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý. “Khi biết đến chương trình hỗ trợ điều trị sẹo cho trẻ em, gia đình đăng ký cho cháu với rất nhiều hy vọng”, mẹ K.T chia sẻ.

Sau ba lần điều trị trong khuôn khổ dự án “Chữa lành sẹo cho em”, sự thay đổi không chỉ thể hiện trên bề mặt da. K.T trở nên cởi mở hơn, chủ động tham gia hoạt động tập thể, tự tin giao tiếp với bạn bè - điều trước đây em từng né tránh.

Dự án hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn bị sẹo do bỏng, tai nạn hoặc dị tật bẩm sinh theo hướng tiếp cận dài hạn, lấy trẻ em làm trung tâm.

Cách Hưng Yên hơn 150 km, tại xã Trung Sơn (Tuyên Quang), M.V.A.Đ - học sinh lớp 11 - cũng đang đi những bước đầu tiên trên hành trình điều trị sẹo. Bị bỏng cồn từ năm 5 tuổi, A.Đ mang sẹo suốt nhiều năm mà chưa từng được can thiệp chuyên sâu do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lần đầu tiên tiếp cận liệu trình bài bản tại Thẩm mỹ viện DW De Beauté thông qua dự án, A.Đ và gia đình dần lấy lại niềm tin. Dù mới ở giai đoạn đầu, vùng sẹo đã mềm hơn, bề mặt phẳng dần, giảm rõ tình trạng lồi. “Quan trọng nhất là con không còn né tránh, tự ti như trước”, người thân của A.Đ chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, chuyên khoa da liễu, Giám đốc chuyên môn dự án, sẹo - đặc biệt là sẹo bỏng ở trẻ em - không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. “Nếu không được điều trị đúng cách, sẹo có thể gây co kéo, hạn chế vận động, ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và sự phát triển. Điều trị sẹo cho trẻ em cần kiên trì, theo dõi dài hạn và song hành hỗ trợ tinh thần”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Vai trò “đi cùng đến cùng” của tổ chức Đoàn

Điểm khác biệt của dự án “Chữa lành sẹo cho em” nằm ở cách tiếp cận dài hơi, trong đó tổ chức Đoàn giữ vai trò kết nối, dẫn dắt và theo sát từng trường hợp. Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, chăm lo cho trẻ em yếu thế là nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Đoàn.

“Chúng tôi không muốn dừng lại ở những hỗ trợ mang tính thời điểm. Vai trò của Đoàn là kết nối nguồn lực y tế, tài chính, truyền thông và đồng hành đủ lâu để thấy được sự thay đổi thực chất ở mỗi em nhỏ”, anh Đảm chia sẻ. Theo anh, sự bền bỉ và nhất quán chính là yếu tố giúp dự án tạo ra tác động lâu dài.

Tại các địa phương, mạng lưới cơ sở Đoàn đóng vai trò “cánh tay nối dài”, giúp dự án tiếp cận đúng đối tượng. Anh Vương Như Hoan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên, cho biết thông qua hệ thống Đoàn – Hội, các trường hợp trẻ em cần hỗ trợ được rà soát kỹ lưỡng, đồng thời quá trình điều trị cũng được theo dõi sát sao.

Từ góc độ đơn vị đồng sáng lập và tài trợ, chị Lương Thị Vân Khanh, Giám đốc Thẩm mỹ viện DW De Beauté cho rằng, dự án ra đời nhằm lấp đầy một “khoảng trống xã hội” còn tồn tại lâu nay. “Nhiều trẻ em được cấp cứu và điều trị ban đầu rất tốt, nhưng giai đoạn hồi phục lâu dài - cả về thể chất lẫn tâm lý lại thiếu sự đồng hành. Chúng tôi muốn đi cùng các em đủ lâu để việc chữa lành thực sự trọn vẹn”, chị Khanh chia sẻ.