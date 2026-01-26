Kết quả này cho thấy năng lực của doanh nghiệp phát triển AI trong triển khai các giải pháp công nghệ gắn với bài toán thực tế và vận hành quy mô lớn.

Mới đây, FPT lần đầu tiên được xếp trong nhóm Leaders (Nhóm nhà cung cấp có mức độ trưởng thành cao nhất) trong báo cáo Phần mềm ứng dụng AI khi giao tiếp với khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IDC MarketScape. Báo cáo đánh giá 17 nhà cung cấp dựa trên hai tiêu chí chính: năng lực và chiến lược, bao gồm các yếu tố: chất lượng sản phẩm, mức độ đổi mới công nghệ, tầm nhìn dài hạn, khả năng mở rộng hệ thống và trải nghiệm khách hàng. Trong báo cáo, IvyChat - sản phẩm chủ lực thuộc hệ sinh thái IvyHub, được đánh giá là giải pháp hội thoại AI toàn diện, tích hợp chatbot, trợ lý ảo và voice agent, giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu hiệu quả và tối ưu vận hành.

Phép thử đầu tiên

Trong ngành tài chính ngân hàng, dữ liệu đang trở thành “điểm bùng phát” mới của chuyển đổi số. Theo KPMG 2025 Banking Technology Survey, nhiều tổ chức đã vượt qua giai đoạn hiện đại hóa hạ tầng cơ bản và đang dịch chuyển từ bảo mật, quản lý dữ liệu sang khai thác dữ liệu như một nguồn lực tạo tăng trưởng. Đáng chú ý, 92% lãnh đạo tin rằng mô hình “data products” - coi dữ liệu là một “sản phẩm” phục vụ mục tiêu kinh doanh cụ thể - sẽ đóng vai trò then chốt trong ba năm tới.

Tuy nhiên, dữ liệu trong các tổ chức tài chính thường bị phân mảnh do nhiều lớp hệ thống hình thành qua các giai đoạn khác nhau. Dữ liệu khách hàng, giao dịch, rủi ro, báo cáo tuân thủ… tồn tại rời rạc ở nhiều nền tảng, khiến việc truy xuất thông tin và ra quyết định nhanh trở nên khó khăn. Khoảng trống này đặt ra nhu cầu về một giải pháp AI - đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) giúp kết nối, diễn giải và chuyển hóa dữ liệu thành thông tin giá trị.

Trong bối cảnh đó, IvyChat - giải pháp AI do FPT phát triển - ra đời và được triển khai tại một doanh nghiệp tài chính quy mô lớn, nhằm hợp nhất khả năng truy vấn và phân tích dữ liệu từ các hệ thống phân tán tồn tại nhiều năm.

Từ đó, thay vì mất hàng giờ tìm kiếm và đối chiếu thủ công, người dùng có thể thao tác trên một giao diện thống nhất, đảm bảo độ chính xác, tốc độ xử lý và tích hợp với các hệ thống hiện hữu. Kết quả, thời gian xử lý dữ liệu giảm tới 90%, hạn chế đáng kể sai lệch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đội ngũ phát triển IvyChat tại Hà Nội

“Chúng tôi không bắt đầu với tham vọng làm ra một sản phẩm thật lớn. Điều quan trọng nhất là làm sao để AI thực sự giúp doanh nghiệp giải quyết những công việc thường nhật, đang tiêu tốn nhiều thời gian và công sức nhất,” Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo FPT Software, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Sau dự án này, IvyChat được mở rộng triển khai tại nhiều doanh nghiệp, trước hết vào hai lĩnh vực có yêu cầu cao về tích hợp và độ chính xác là Tài chính và Sản xuất công nghiệp. Đây cũng là những ngành FPT có nhiều kinh nghiệm triển khai các hệ thống công nghệ quy mô lớn, phức tạp, cho phép đội ngũ nhanh chóng kiểm chứng hiệu quả của AI trong môi trường thực tế.

Mở rộng dấu ấn toàn cầu

Xác định đúng hướng, IvyChat từng bước hoàn thiện với các tính năng nâng cao như xử lý dữ liệu thời gian thực, đọc và dịch đa dạng tài liệu, tạo biểu đồ, hỗ trợ trình bày và tự động hóa nhiều tác vụ vận hành khác nhau.

Khi bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, thách thức đặt ra là khả năng triển khai AI ở quy mô lớn, đa quốc gia và đa ngôn ngữ - thước đo quan trọng đối với các nhà cung cấp giải pháp AI cho doanh nghiệp.

Năm 2024, IvyChat ghi dấu với dự án quy mô lớn tại Nhật Bản khi Tập đoàn Itochu - một trong những tập đoàn thương mại hàng đầu thế giới với hơn 300 chi nhánh toàn cầu - lựa chọn giải pháp này cho bài toán tự động hóa vận hành. Chỉ trong hai tháng, IvyChat được triển khai thành công cho các bộ phận CNTT và phát triển kinh doanh, hỗ trợ phân tích dữ liệu, dịch đa ngôn ngữ và tăng tốc quá trình ra quyết định.

“Sau một năm, giải pháp đã được mở rộng áp dụng tại các chi nhánh của Itochu ở 65 quốc gia”, ông Shusaku Harada, Chiến lược gia CNTT của Itochu Corporation, chia sẻ.

Năng lực triển khai ở quy mô doanh nghiệp, cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn đã giúp IvyChat lọt xếp hạng cao nhất của IDC MarketScape - một trong những hệ thống đánh giá uy tín nhất của ngành công nghệ toàn cầu - trong báo cáo Phần mềm giao tiếp ứng dụng AI khi giao tiếp với khách hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sánh vai cùng những ông lớn trên thị trường như Salesforce, Microsoft,....

Kết quả này cũng phản ánh định hướng mà FPT theo đuổi nhiều năm qua: từng bước làm chủ công nghệ mới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng các giải pháp do người Việt phát triển. Trong bối cảnh AI đang tái định hình cách doanh nghiệp vận hành, hành trình của IvyChat cho thấy: chỉ khi giải quyết được những bài toán cụ thể và thiết thực, AI mới thực sự trở thành đòn bẩy tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.