Với chiều sâu học thuật, tư duy phân tích sắc bén và những đóng góp có giá trị định hình tư duy chính trị học hiện đại, GS. Holland hiện giữ chức Giáo sư Gates chuyên ngành Nghiên cứu các xã hội đang phát triển (Gates Professor of Developing Societies) và là Giám đốc Chương trình Sau đại học tại Khoa Chính phủ, Đại học Harvard.

Nhà nghiên cứu tiên phong giải mã động lực của các nền kinh tế - xã hội phi chính thức

Trong suốt hành trình nghiên cứu, GS. Holland tập trung vào một chủ đề có ý nghĩa nền tảng đối với quản trị hiện đại: vai trò của nhà nước trong quản lý các khu vực kinh tế - xã hội phi chính thức. Đây là lĩnh vực then chốt trong bối cảnh nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, đang tìm kiếm mô hình quản trị đô thị bao trùm, hiệu quả và hài hòa hơn.

Công trình tiêu biểu của bà, “Khoan dung giống như một cơ chế tái phân phối: Chính trị trong hệ thống phúc lợi phi chính thức ở Mỹ Latinh” (Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2017) - Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America (Cambridge University Press, 2017), đã trở thành một tác phẩm được trích dẫn rộng rãi, mang lại cách tiếp cận mới trong việc lý giải cách các chính phủ vận dụng “khoan nhượng quy định” (regulatory forbearance) như một công cụ tái phân phối phúc lợi phi chính thức. Cuốn sách được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong tư duy chính trị học đương đại.

Các bài nghiên cứu của bà xuất hiện trong những tạp chí hàn lâm hàng đầu như American Political Science Review, American Journal of Political Science, World Politics, Comparative Political Studies và Latin American Research Review…

Hành trình học thuật xuất sắc qua Princeton và Harvard

GS. Holland tốt nghiệp A.B. tại Đại học Princeton năm 2007, nhận Tiến sĩ Chính trị học tại Harvard năm 2014. Bà từng là Trợ lý Giáo sư tại Đại học Princeton, đồng thời là Nghiên cứu viên trẻ của Harvard Society of Fellows, một trong những chương trình danh giá nhất dành cho các học giả trẻ có tiềm năng xuất sắc trong khoa học xã hội.

Nền tảng học vấn xuất sắc kết hợp tư duy liên ngành về kinh tế - chính trị - quản trị đô thị giúp GS. Holland trở thành một trong những học giả có khả năng giải thích sâu sắc các thách thức của các quốc gia đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa nhanh và chuyển đổi công nghệ.

Giá trị GS. Alisha C. Holland mang đến cho Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026

Trong kỷ nguyên mà AI đang tái định hình hạ tầng xã hội, quản trị đô thị và chính sách công, các nghiên cứu của GS. Holland mở ra những góc nhìn nền tảng về: cơ chế quản trị đô thị thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số, vai trò của nhà nước trong điều tiết các hệ thống phi chính thức, tác động của công nghệ đối với phúc lợi và sự bao trùm xã hội, những mô hình lãnh đạo và quản trị phù hợp với các nền kinh tế đang phát triển… - tất cả đều là các chủ đề có ý nghĩa với Việt Nam trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, quản trị dữ liệu và tận dụng AI như một công cụ thúc đẩy phát triển bền vững.

Tham gia Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026, GS. Alisha Holland không chỉ giúp kết nối Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Vietnam AI Forum 2026 với mạng lưới tri thức toàn cầu, mà còn mang đến những đóng góp ý nghĩa, góp phần trả lời những câu hỏi lớn của thế kỷ 21: làm thế nào để công nghệ phục vụ các mục tiêu xã hội và đâu là mô hình quản trị tối ưu trong thời đại AI.

(Nguồn: VLAB Innovation)