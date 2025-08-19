Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng cho hay, Viettel cần một trung tâm nghiên cứu phát triển quy mô lớn để tăng tốc triển khai việc nghiên cứu các công nghệ chiến lược quốc gia được giao trong thời gian tới. Ảnh: TK

Ngày 19/8, Viettel tổ chức lễ khởi công 2 công trình trọng điểm là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Hòa Lạc và Trung tâm Dữ liệu tại Khu công nghiệp An Khánh.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel cho biết, 15 năm trước, Viettel bắt đầu thực hiện chiến lược nghiên cứu và phát triển với mục tiêu làm chủ công nghệ, từ khâu thiết kế, cho đến sản xuất, vận hành.

Trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel, không có chỗ cho sự chần chừ hay thỏa hiệp. Viettel chỉ có một con đường: đi tới đích với tốc độ nhanh nhất. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel

Và đến nay, Viettel đã hình thành được nền công nghiệp công nghệ cao với hai mũi nhọn: công nghiệp quốc phòng và công nghiệp viễn thông, làm chủ hơn 40 dòng sản phẩm thuộc 10 ngành thiết bị, vũ khí.

Chủ tịch Viettel cho hay, dù đã đầu tư 6 cơ sở nghiên cứu và sản xuất, hạ tầng hiện tại vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cấp thiết, Viettel cần một trung tâm quy mô lớn để tăng tốc triển khai việc nghiên cứu các công nghệ chiến lược quốc gia được giao trong thời gian tới. Và công trình Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel tại Hòa Lạc là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể hạ tầng nghiên cứu phát triển của Viettel.

Trung tâm sẽ phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm quân sự, dân sự, lưỡng dụng phục vụ chiến lược nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao và nhiệm vụ quốc phòng an ninh của Viettel theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Viettel sẽ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực quân sự, công nghiệp công nghệ cao: làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, radar,… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Viettel sẽ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ số: nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây,… để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh, sứ mệnh của Viettel là trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu với mục tiêu: tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Viettel coi đây là động lực quan trọng nhất để mở rộng quy mô, thúc đẩy toàn bộ máy hành động nhanh và tạo ra kết quả sớm.

“Viettel đã xác định làm chủ 9/11 công nghệ chiến lược quốc gia là AI, bán dẫn, Cloud, an ninh mạng, 5G/6G, robot hình người, hàng không vũ trụ, blockchain, vật liệu mới. Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, tập đoàn đã và đang huy động mọi nguồn lực, gấp rút xây dựng nhiều công trình trên khắp cả nước… Trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel, không có chỗ cho sự chần chừ hay thỏa hiệp. Viettel chỉ có một con đường: đi tới đích với tốc độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Chủ tịch Viettel nói.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam nhấn mạnh, đây là nơi quy tụ 2.500 nhà khoa học trên cả nước. Đây là công trình chung của cộng đồng khoa học Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và hợp tác, đào tạo các nhà khoa học với Viettel và hình thành một mạng lưới các nhà khoa học, tạo điều kiện cho các nhà khoa học có cơ hội để phục vụ đất nước.