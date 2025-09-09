Chiều 8/9, tân sinh viên Thái Huyền Trang (sinh năm 2006, xã Văn Hiến, Nghệ An) háo hức nhập học lớp Tài năng, ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh, tiến thêm một bước trên hành trình chạm tới ước mơ: trở thành cô giáo dạy Toán giỏi. Ít ai biết, cách đây 6 năm, Trang còn "vật vã" trên hành trình điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác.

Năm 2019, mới 13 tuổi, đang ôn thi học sinh giỏi môn Toán, nữ sinh lớp 8 Thái Huyền Trang thường xuyên thấy mệt mỏi, không thể di chuyển quãng đường xa, kèm theo môi da nhợt nhạt.

Chia sẻ với VietNamNet, Trang cho hay tình trạng kéo dài một tháng, rồi bị sốt nhiều về đêm. Được mẹ đưa đi khám ở một bệnh viện tại Hà Nội, truyền 5 bịch máu, cô bé lại về quê để tham dự kỳ thi học sinh giỏi Toán, giành vị trí á khoa.

Tái khám ở viện gần nhà sau một tháng, bác sĩ chuyển Trang đến một trung tâm Huyết học ở Nghệ An. Kết quả chọc tuỷ khiến bác sĩ nghi ngờ cô bé "có vấn đề về máu" nên chuyển tiếp ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

"Trời đất như sụp đổ khi tôi nhận kết quả con bị ung thư máu", chị Trương Thị Hoa, mẹ của Trang, hoảng loạn, sợ hãi. Trang là con gái duy nhất vợ chồng chị có được sau nhiều năm chạy chữa điều trị hiếm muộn.

Nhưng bản tính kiên cường đã giúp Trang vượt qua 12 đợt truyền hóa chất với rất nhiều tác dụng phụ. Chị Hoa quyết tâm cho con gái được ghép tế bào gốc bằng mọi giá.

Vì là con một trong gia đình nên cô bé không có cơ hội được ghép từ nguồn tế bào gốc phù hợp HLA hoàn toàn cùng huyết thống. Các bác sĩ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tư vấn gia đình cho con ghép từ nguồn tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng lưu trữ tại Ngân hàng Tế bào gốc của Viện.

"Đây là kỹ thuật ghép phức tạp hơn so với ghép phù hợp HLA hoàn toàn cùng huyết thống", bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết.

Trang trong thời gian điều trị 2 tháng ở phòng ghép tế bào gốc. Ảnh: BVCC

Trang trải qua khó khăn và thử thách kéo dài suốt 2 tháng trong phòng ghép. Dù phải đối mặt với những đợt truyền hóa chất liều cao để tiêu diệt tối đa tế bào ung thư, cơ thể gần như không còn sức sống, cô bé vẫn luôn kiên cường. Một năm sau đó, Trang phải ở nhà liên tục để theo dõi và phục hồi sức khỏe.

Quá trình điều trị ung thư máu khiến Trang phải nghỉ học gần 2 năm. Nhưng cô bé hiếu học đã cố gắng tự học kiến thức lớp 8 và chỉ phải học chậm 1 năm so với bạn bè.

Trở lại trường học lớp 9 sau gần 2 năm nghỉ học, Trang vẫn thi đỗ vào lớp chọn của trường cấp 3 gần nhà. Những năm cuối cấp, Trang là học sinh xuất sắc. Nghị lực của Trang là tấm gương sáng, trong năm học lớp 12, Trang được kết nạp vào Đảng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trang đạt 26 điểm.

Để những ngày đi viện điều trị ung thư không buồn chán

Bác sĩ Bình là người đã đồng hành cùng Trang trong suốt quá trình điều trị. Bà chia sẻ dù phải đối mặt với bệnh ung thư từ khi mới 13 tuổi nhưng Trang rất dũng cảm, không coi căn bệnh là dấu chấm hết mà là sự khởi đầu của một hành trình mới.

Sau khi ghép tế bào gốc, có thời gian dài Trang chưa thể quay lại trường học do sức khỏe và hệ miễn dịch còn yếu. Cô bé đã biến những ngày tháng lẽ ra là buồn chán trở nên đầy giá trị, lên mạng học đan móc các sản phẩm từ len.

Trang cùng mẹ đan những sản phẩm từ len trong thời gian chờ phục hồi sau ghép tại Viện và hình ảnh mới nhất của Trang sau khi khỏi bệnh vẫn tiếp tục móc len, tạo ra sản phẩm có ý nghĩa. Ảnh: BVCC

Bản thân Trang cũng như nhiều người bệnh truyền hóa chất khác phải trải qua những đợt rụng tóc và tập làm quen với hình ảnh mái đầu nhẵn nhụi. Trang mong rằng chiếc mũ len không chỉ giữ ấm mái đầu không còn tóc mà còn giúp người bệnh vơi đi nỗi mặc cảm và tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Mỗi lần đi tái khám tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trang lại đem những món quà đầy yêu thương đó để tặng cho các em nhỏ đang điều trị. Ngay khi có thời gian rảnh trong lúc chờ kết quả thi tốt nghiệp, Trang lại tiếp tục móc len, làm hàng trăm chiếc cặp tóc, móc khóa và cài áo mang hình lá quốc kỳ rồi gửi những sản phẩm đầy ý nghĩa ấy tới Mạng lưới vì trẻ em ung thư.

Ung thư máu là nhóm bệnh của cơ quan tạo máu, hiện chưa có nguyên nhân chính xác gây ra, là loại ung thư phổ biến ở trẻ em. Bệnh được phát hiện chủ yếu thông qua khám sức khoẻ định kỳ, các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đối với ung thư máu cấp tính, một số triệu chứng mà người bệnh có thể cảm nhận được như: thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng gây tình trạng sốt. Ung thư máu mạn tính có thể kèm theo một số dấu hiệu khác có thể nhận biết như gan, lách, hạch to. Hóa trị liệu là điều trị cốt lõi cho nhóm bệnh ung thư máu cấp tính. Với ghép tế bào gốc, trước hết người bệnh cần điều trị hoá chất đạt lui bệnh hoàn toàn.