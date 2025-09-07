Lúc đầu, bà không để ý, nghĩ rằng có lẽ do gần đây mình tăng cân nên mới vậy. Cho đến một ngày, bà đọc được trên mạng một bài viết nói rằng hiện tượng “ngón tay dùi trống” có thể là dấu hiệu mắc ung thư phổi. Đối chiếu với những triệu chứng trên cơ thể mình, bà thấy lo lắng nên đã sắp xếp thời gian đi khám. Kết quả cho thấy trong phổi bà có một khối u kích thước khoảng 5cm, được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn sớm đến trung bình. Các bác sĩ khuyên bà nên phẫu thuật cắt bỏ kịp thời khối u.

Kết quả này khiến bà Lưu rất bất ngờ. Bởi lẽ, đau nhức cơ thể hay ngón tay to lên dường như chẳng liên quan gì đến phổi.

Theo Aboluowang, khi nói đến cảnh báo sức khỏe, ít ai nghĩ đến đôi tay của mình. Thế nhưng đôi tay bận rộn mỗi ngày có thể đang âm thầm gửi đi những tín hiệu quan trọng, thậm chí bao gồm cả dấu hiệu sớm của các căn bệnh nghiêm trọng.

1. Lòng bàn tay đỏ

Nếu da ở lòng bàn tay, đặc biệt là vùng mô cái và mô út xuất hiện tình trạng đỏ bất thường, dạng mảng hoặc đốm đỏ, khi ấn vào sẽ chuyển sang trắng rồi trở lại đỏ sau khi bỏ tay ra, rất có thể là dấu hiệu ung thư gan.

Khi chức năng gan suy giảm, khả năng khử hoạt tính estrogen giảm, dẫn đến estrogen tích tụ. Estrogen có tác dụng giãn mạch, khiến mao mạch dưới da giãn nở và hình thành tình trạng trên.

Ngón tay dùi trống là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi. Ảnh: Aboluowang

2. Ngón tay dùi trống

Đó là hiện tượng phần cuối ngón tay dày lên, phì đại, góc giữa móng và da ≥180 độ. Tình trạng này có liên quan đến bệnh hô hấp và tim mạch. Dữ liệu lâm sàng cho thấy khoảng 35% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ xuất hiện ngón tay dùi trống. Nguyên nhân do ung thư phổi cản trở tuần hoàn máu, các đầu chi thiếu oxy dẫn đến tăng sinh bất thường.

3. Vạch đen trên móng tay

Nếu móng tay xuất hiện vạch đen và trong thời gian ngắn dần to, đậm hơn, thậm chí da xung quanh cũng có mảng sẫm màu thì cần cảnh giác cao với khả năng ung thư ác tính.

Bác sĩ Bào Tú Lan (đang làm việc tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc) nhắc nhở, nếu vạch đen ở móng tay rộng trên 3mm, màu sắc không đều, có xu hướng lan ra da thì rất có thể là u hắc tố, cần đi khám ngay.

4. Đau do các nốt, khối u ở ngón tay

Một số người mắc ung thư biểu mô tế bào vảy da hoặc ung thư biểu mô tế bào đáy có thể xuất hiện các nốt u bất thường ở ngón tay, kèm theo đau rõ rệt. Tuy nhiên, những loại ung thư này có tỷ lệ mắc khá thấp.

5. Da tay vàng bất thường

Da tay vàng bất thường có thể là dấu hiệu của vàng da - liên quan đến bệnh gan, ung thư tụy hoặc ung thư đường mật. Khi ống mật bị tắc, bilirubin trong máu tăng, gây hiện tượng vàng da toàn thân.