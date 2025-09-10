Chàng trai Cố đô và hành trình chinh phục huy chương Olympic

Những ngày đầu tháng 7/2025, cái tên Trần Lê Thiện Nhân, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, đã trở thành niềm tự hào của đất Cố đô và cả nước khi xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 55 (IPhO 2025) tại Thái Lan. Trước đó không lâu, Nhân cũng mang về Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO 2025), lập “cú đúp” ấn tượng trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Với thành tích đặc biệt này, Nhân được UBND TP. Huế trao thưởng 255 triệu đồng, ghi nhận sự nỗ lực và niềm đam mê bất tận của một học sinh vùng đất học giàu truyền thống.

Trần Lê Thiện Nhân (ngoài cùng bên trái) xuất sắc đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế - IPHO năm 2025.

Điều thú vị là, Vật lý đến với Nhân như một cơ duyên. Ban đầu, em dự định theo đuổi Tin học, nhưng do một ngã rẽ bất ngờ cuối năm lớp 8, em chuyển hướng sang Vật lý. Từ đó, ngọn lửa đam mê dần bùng cháy. Nhân dành tới 80% quỹ thời gian học tập cho môn học này, miệt mài giải từng bài toán, rèn luyện tư duy và tìm tòi sáng tạo. Thậm chí, ngay cả khi chạy bộ thói quen thể thao yêu thích em cũng tìm thấy lời giải cho những bài toán hóc búa: “Em nghĩ, sự kiên trì và niềm tin rằng mỗi nỗ lực sẽ đem lại kết quả đã giúp mình đi đến ngày hôm nay,” Nhân chia sẻ sau khi giành huy chương.

Không chỉ là thành tích cá nhân, chiến thắng của Thiện Nhân còn là một minh chứng cho tinh thần hiếu học, khát vọng chinh phục tri thức và cống hiến cho đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam.

Cũng chính vì thế, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Nhân đã lựa chọn Đại học Phenikaa ngôi trường còn trẻ nhưng đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ học thuật Việt Nam.

“Em chọn Phenikaa vì em tin rằng ở đây em sẽ được tiếp cận môi trường nghiên cứu hiện đại, có cơ hội làm việc với các thầy cô, nhà khoa học hàng đầu và được thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới. Đó là điều em cần cho hành trình phía trước”, Thiện Nhân chia sẻ.

Đến lựa chọn Phenikaa cho khởi đầu mới khát vọng

Bước sang hành trình đại học, Thiện Nhân đã đưa ra quyết định quan trọng - chọn ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa để tiếp tục viết tiếp giấc mơ khoa học.

Những năm gần đây, Phenikaa ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều học sinh xuất sắc, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Định hình vị thế bằng môi trường học thuật quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và cơ sở vật chất hiện đại, Phenikaa đem đến cơ hội cho những tài năng trẻ bằng sự đồng hành của các nhà khoa học hàng đầu, hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến, đa dạng hướng nghiên cứu, từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng… Với gần 30 nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng không chỉ là nơi thực hành mà còn là “vườn ươm” cho những ý tưởng nghiên cứu đột phá về vật liệu mới, năng lượng tái tạo hay công nghệ nano.

Thiện Nhân hoàn thành thủ tục nhập học ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano

Chia sẻ về quyết định của Thiện Nhân, GS.TS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng Đại học Phenikaa cho biết: “Chúng tôi vui mừng vì sự lựa chọn của Thiện Nhân với tư cách tân sinh viên tại Phenikaa. Ở Phenikaa, các em không chỉ được học mà còn được truyền cảm hứng để tự mình khám phá, đặt câu hỏi và tìm lời giải. Tôi tin rằng với tài năng và nghị lực đã được chứng minh, Nhân sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của khoa học Việt Nam”.

“Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của những gương mặt xuất sắc như Trần Lê Thiện Nhân sẽ tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng học thuật tại Phenikaa. Nhà trường luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để các em phát huy hết tiềm năng và khẳng định vị thế của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế”, GS.TS Phạm Thành Huy cho biết thêm.

Thiện Nhân cùng GS.TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng (phải) và TS. Nguyễn Văn Duy (trái) trong ngày nhập học

Ở góc nhìn của một nhà nghiên cứu trẻ, TS. Nguyễn Văn Duy - Nhà khoa học, Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa nhấn mạnh: “Khoa học ngày nay không chỉ dừng ở những bài toán trên giấy, mà còn mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, tính toán lượng tử và các công nghệ tương lai. Tôi kỳ vọng Thiện Nhân sẽ nhanh chóng hòa nhập, tiếp cận những xu hướng này để biến đam mê thành đóng góp thực sự cho cộng đồng khoa học”.

Quan trọng hơn cả, ở Phenikaa, sinh viên được trực tiếp tham gia vào các đề tài nghiên cứu cùng các nhà khoa học. Sự gắn kết giữa giảng dạy và nghiên cứu, giữa lý thuyết và thực tiễn, đã tạo nên sức hút đặc biệt, biến Phenikaa thành “điểm hẹn” của những bạn trẻ có khát vọng vươn tới tri thức đỉnh cao.

Chọn Phenikaa, Trần Lê Thiện Nhân đã mở ra một chương mới cho hành trình học thuật của mình, nơi khát vọng nghiên cứu gặp gỡ môi trường nuôi dưỡng và chắp cánh tài năng. Và trong hành trình ấy, Đại học Phenikaa sẽ là điểm tựa, là bệ phóng để những ước mơ nghiên cứu của Nhân cũng như của những tài năng trẻ Việt Nam tỏa sáng, góp phần khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ tri thức thế giới.

Một số thành tích nổi bật của Thiện Nhân Huy chương Bạc Olympic Vật lý thế giới (IPhO) năm 2025; Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2025; Huy chương Vàng Olympic Vật lý Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2023-2024; Huy chương Vàng Olympic Khoa học Tự nhiên năm học 2023-2024 và 2024-2025; Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thừa Thiên Huế bộ môn Vật lý năm học 2023-2024; Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thừa Thiên Huế bộ môn Vật lý năm học 2024-2025; Giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bộ môn Vật lý năm học 2023-2024; Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bộ môn Vật lý năm học 2024-2025.

Phương Dung