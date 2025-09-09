Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo một tin vui và vinh dự: Hà Nội, đại diện cho Việt Nam, được ban tổ chức Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế trao cờ đăng cai tổ chức kỳ thi năm 2026.

Theo đó, sẽ có khoảng 3.000 thí sinh, quan sát viên từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự.

“Đây sẽ là cơ hội để chúng ta quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về văn hóa, con người, phong cách sống, ẩm thực... của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đặc biệt học sinh của chúng ta sẽ được giao lưu, tìm hiểu, làm quen với học sinh các nước trên thế giới”, ông Cương thông tin.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về việc Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi dự kiến sẽ được tổ chức tại một trường đại học lớn trên địa bàn Thủ đô, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2025 vừa diễn ra tại Ấn Độ (năm thứ 9 Việt Nam tham dự sân chơi này) có sự tham gia của hơn 300 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả 5 học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi này đều xuất sắc giành huy chương. Trong đó, có 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp, tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành được huy chương (thành tích từng được lập lần đầu vào năm 2024 tại Brazil).