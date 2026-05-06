Ngày 6/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã làm rõ và xử lý tài xế ô tô con đậu ngược chiều trên quốc lộ, gây ùn tắc giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô con mang BKS: 78A-102.xx dừng ngược chiều trên Quốc lộ 29.

Lúc này, dù có rất nhiều phương tiện đang lưu thông nhưng chiếc ô tô bất ngờ lấn sang làn đường bên trái rồi dừng hẳn.

Đáng chú ý, tài xế vẫn bật đèn xi nhan và đèn chiếu sáng khiến các tài xế đi đúng chiều bị lóa mắt, phải di chuyển chậm hoặc dừng lại, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là ông V.M.P. (SN 1978, trú tại Đắk Lắk). Tại cơ quan công an ông P. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P. Theo quy định, hành vi "dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường" đối với ô tô sẽ bị xử phạt từ 600.000-800.000 đồng.