Chiều 4/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã lập biên bản xử phạt một tài xế taxi điều khiển xe đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân (clip) gửi tới đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, cảnh sát xác định tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều là Trương Văn L. (SN 2003, trú tại Nghệ An).

Hình ảnh ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị camera hành trình của ô tô khác ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế Trương Văn L. về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc. Với lỗi này, tài xế bị phạt 35 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT đánh giá, hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

“Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ quy định khi tham gia giao thông trên đường cao tốc; không đi ngược chiều, không quay đầu xe trái phép để bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.