Real Madrid đã nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trước Mallorca tại vòng 30 La Liga 2025/26, trong trận đấu mà Kylian Mbappe trở thành tâm điểm nhưng không thể tạo khác biệt.

HLV Arbeloa chủ động cất nhiều trụ cột trên hàng công, trao trọng trách dẫn dắt lối chơi cho Mbappe. Tiền đạo người Pháp thi đấu năng nổ, liên tục bứt tốc, xử lý kỹ thuật và dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của anh đều bị chặn đứng bởi thủ môn Roman, người có ít nhất ba pha cứu thua xuất sắc trong hiệp một.

Mallorca tạo địa chấn trước Real Madrid - Ảnh: R-B

Không tận dụng được cơ hội, Real Madrid phải trả giá ở phút 42. Morlanes tận dụng khoảng trống, tung cú vô lê cận thành hiểm hóc, mở tỷ số cho Mallorca.

Sang hiệp hai, đội khách gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Phải đến phút 88, hy vọng mới được thắp lên khi trung vệ Eder Militao, vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của Real Madrid không kéo dài lâu. Hàng thủ thiếu tập trung khiến họ nhận đòn trừng phạt ở phút 90+1, khi Vedat Muriqi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Mallorca.

Thất bại này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm của Real Madrid, đặc biệt là Mbappe , đồng thời phơi bày những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự ở thời điểm then chốt.

Kết quả này khiến Los Blancos hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Barca, mối lo càng tăng lên trước trận tiếp đón Bayern Munich ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, vào giữa tuần sau.

Đội hình xuất phát

Mallorca: Roman, Mojica, Valjent, Mascarell, Maffeo, Darder, Morlanes, Samu, Luvumbo, Muriqi, Torre

Real Madrid: Lunin, Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Moran, Camavinga, Tchouameni, Guler, Diaz, Mbappe