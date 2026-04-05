Barcelona giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Atletico Madrid ngay tại Metropolitano, qua đó tận dụng cú sảy chân của Real Madrid để gia tăng khoảng cách lên 7 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Đội hình xuất phát của Barca - Ảnh: FCB

Ngay từ đầu trận, Barca thể hiện sự chủ động với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Lamine Yamal và Marcus Rashford liên tục khuấy đảo hàng thủ đội chủ nhà bằng tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng nhất của Fermin Lopez lại không được tận dụng.

Trong khi đó, Atletico chơi phòng ngự phản công sắc nét. Phút 39, Giuliano Simeone phá bẫy việt vị, ghi bàn mở tỷ số trong sự bùng nổ của khán giả nhà. Nhưng niềm vui không kéo dài khi chỉ 3 phút sau, Rashford gỡ hòa bằng pha xử lý đẳng cấp.

Bước ngoặt lớn đến trước giờ nghỉ khi Atletico chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ của Nicolas Gonzalez. Lợi thế hơn người giúp Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai.

Rashford và Lewandowski giúp Barca ngược dòng hạ Atletico - Ảnh: FCB

Dù vậy, trước sự xuất sắc của thủ môn Musso, Barca gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Những cơ hội liên tiếp của Ferran Torres hay Lamine Yamal đều bị từ chối.

Khi trận đấu trôi về cuối, HLV Hansi Flick tung Lewandowski vào sân và quyết định này phát huy hiệu quả. Phút 87, Cancelo dứt điểm khiến Musso cản phá, nhưng Lewandowski nhanh chóng đá bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Chiến thắng này giúp Barcelona tiến gần hơn tới chức vô địch, đồng thời tạo đà tâm lý quan trọng cho các trận đấu lớn phía trước.

Ghi bàn

Atletico Madrid: Giuliano Simeone (39', Lenglet)

Barcelona: Rashford (42', Olmo), Lewandowski (87')

Thẻ đỏ

Atletico Madrid: Nico Gonzalez (45+7', 2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Nico Gonzalez, Koke, Vargas, Baena, Giuliano Simeone, Almada, Griezmann

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Fermin, Dani Olmo, Rashford