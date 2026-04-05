Barcelona giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Atletico Madrid ngay tại Metropolitano, qua đó tận dụng cú sảy chân của Real Madrid để gia tăng khoảng cách lên 7 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.
Ngay từ đầu trận, Barca thể hiện sự chủ động với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Lamine Yamal và Marcus Rashford liên tục khuấy đảo hàng thủ đội chủ nhà bằng tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng nhất của Fermin Lopez lại không được tận dụng.
Trong khi đó, Atletico chơi phòng ngự phản công sắc nét. Phút 39, Giuliano Simeone phá bẫy việt vị, ghi bàn mở tỷ số trong sự bùng nổ của khán giả nhà. Nhưng niềm vui không kéo dài khi chỉ 3 phút sau, Rashford gỡ hòa bằng pha xử lý đẳng cấp.
Bước ngoặt lớn đến trước giờ nghỉ khi Atletico chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ của Nicolas Gonzalez. Lợi thế hơn người giúp Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai.
Dù vậy, trước sự xuất sắc của thủ môn Musso, Barca gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Những cơ hội liên tiếp của Ferran Torres hay Lamine Yamal đều bị từ chối.
Khi trận đấu trôi về cuối, HLV Hansi Flick tung Lewandowski vào sân và quyết định này phát huy hiệu quả. Phút 87, Cancelo dứt điểm khiến Musso cản phá, nhưng Lewandowski nhanh chóng đá bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Chiến thắng này giúp Barcelona tiến gần hơn tới chức vô địch, đồng thời tạo đà tâm lý quan trọng cho các trận đấu lớn phía trước.
Ghi bàn
Atletico Madrid: Giuliano Simeone (39', Lenglet)
Barcelona: Rashford (42', Olmo), Lewandowski (87')
Thẻ đỏ
Atletico Madrid: Nico Gonzalez (45+7', 2 thẻ vàng)
Đội hình xuất phát
Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Nico Gonzalez, Koke, Vargas, Baena, Giuliano Simeone, Almada, Griezmann
Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Fermin, Dani Olmo, Rashford
|Bảng xếp hạng La Liga, La Liga 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Barcelona
|30
|25
|1
|4
|51
|76
|2
|Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|36
|69
|3
|Villarreal
|29
|18
|4
|7
|20
|58
|4
|Atletico Madrid
|30
|17
|6
|7
|20
|57
|5
|Real Betis
|30
|11
|12
|7
|7
|45
|6
|Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|1
|41
|7
|Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|6
|41
|8
|Getafe
|29
|11
|5
|13
|-6
|38
|9
|Espanyol
|30
|10
|8
|12
|-8
|38
|10
|Athletic Club
|29
|11
|5
|13
|-9
|38
|11
|Osasuna
|29
|10
|7
|12
|-1
|37
|12
|Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|-6
|35
|13
|Valencia
|29
|9
|8
|12
|-10
|35
|14
|Girona
|29
|8
|10
|11
|-13
|34
|15
|Alaves
|29
|8
|7
|14
|-11
|31
|16
|Sevilla
|29
|8
|7
|14
|-12
|31
|17
|Mallorca
|30
|8
|7
|15
|-12
|31
|18
|Elche
|30
|6
|11
|13
|-9
|29
|19
|Levante
|30
|6
|8
|16
|-16
|26
|20
|Oviedo
|29
|4
|9
|16
|-28
|21