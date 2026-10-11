Hấp bánh bao bao nhiêu phút? Tùy kích cỡ và loại nhân của bánh bao mà bạn căn chỉnh thời gian hấp bánh khác nhau. Với loại bánh bao đóng gói sẵn, nhân chay và kích thước nhỏ, bạn hấp khoảng 10 – 15 phút. Với bánh bao tươi tự làm (vừa nặn xong), thời gian hấp phù hợp là khoảng 8 – 10 phút, ở mức lửa vừa. Riêng bánh bao nhân mặn có kích thước lớn, cỡ bàn tay người lớn thì bạn nên hấp khoảng 20 – 25 phút để đảm bảo bánh chín hoàn toàn từ trong ra ngoài. Bạn không nên hấp bánh bao quá lâu vì vỏ bánh dễ bị nhũn, nát. Bánh bao hấp là món ăn sáng yêu thích của nhiều người Việt, phù hợp cả người già lẫn trẻ em

Cách hấp bánh bao bằng lò vi sóng Dụng cụ và nguyên liệu chuẩn bị - Bánh bao (tươi hoặc đông lạnh). - Một chiếc bát sâu lòng chịu được nhiệt độ lò vi sóng. - Một chén nước nhỏ (khoảng 30-50ml). - Màng nhôm bọc thực phẩm hoặc đĩa đậy kín miệng bát Các bước thực hiện Bước 1: Đặt chén nước nhỏ (thấp hơn thành bát lớn) vào chính giữa chiếc bát sâu lòng. Bước 2: Xếp bánh bao xung quanh chén nước, không để bánh chồng lên nhau hoặc chạm trực tiếp vào nước. Bước 3: Dùng màng nhôm bọc thực phẩm bọc kín miệng bát sâu lòng hoặc dùng đĩa úp chặt lại để giữ hơi nước không bị thoát ra ngoài. Bước 4: Cho vào lò vi sóng và quay trong khoảng 2 đến 3 phút ở mức công suất trung bình cao hoặc cao. Nếu là bánh đông lạnh cỡ lớn, bạn có thể quay thêm 30 – 60 giây. Lưu ý Không dùng dụng cụ nhựa kém chất lượng hoặc để bánh tiếp xúc trực tiếp với nước vì có thể khiến bánh bị nhão và tăng nguy cơ thôi nhiễm chất từ nhựa. Nên đặt một chén nước cạnh bánh khi quay để tạo hơi ẩm, giúp bánh bao mềm xốp, không bị khô cứng và giữ chất lượng tốt hơn. Cách hấp bánh bao không quá khó, chỉ cần lưu ý một số bí quyết nhỏ giúp bánh ngon, giữ được độ mềm xốp hấp dẫn