Cách làm bê hấp tía tô đơn giản tại nhà

Ướp thịt bê

Thịt bê mua về rửa sạch, để ráo nước rồi thái thành các miếng mỏng vừa ăn.

Tiếp đến là công đoạn ướp thịt bê cùng các loại gia vị gồm hạt tiêu, hạt nêm, đường, mì chính, dầu ăn theo tỉ lệ bên trên, thêm sả, gừng, tía tô đã thái nhỏ.

Hỗn hợp được ướp trong khoảng 40 - 45 phút tùy sở thích từng nhà.

Các loại rau cuốn ăn kèm cũng đem rửa sạch. Riêng dưa chuột, cà rốt, dứa thì rửa xong thái lát mỏng vừa ăn

Nước chấm thịt bê hấp pha theo tỉ lệ đã nhắc ở trên, sau đó nếm thử lại rồi điều chỉnh theo khẩu vị riêng của từng người.

Hấp thịt bê

Khi thịt bê ướp đủ thời gian thì bạn mang đi hấp. Bạn dùng khay/vỉ hấp cách thủy, lót giấy bạc ở dưới rồi cho thịt bê lên trên. Bạn cũng có thể lót thêm một lớp lá tía tô ở phía dưới để món ăn dậy mùi thơm hấp dẫn hơn.

Tính từ lúc nước sôi lăn tăn, thời gian hấp khoảng 20 phút là thịt bê chín. Khi thịt bê gần chín, bạn có thể mở nắp nồi, đảo nhẹ một lượt để món ăn chín đều và ngấm gia vị.

Bạn cũng chỉ nên hấp thịt bê trong khoảng thời gian phù hợp chừng 15 - 20 phút để thịt chín tới. Tránh hấp quá lâu có thể làm thịt bị khô, dai hơn và giảm vị ngọt đặc trưng.

Thịt bê hấp tía tô ăn mềm mọng, dậy mùi thơm và đậm đà. Ảnh: Trần Phương Thùy

Thành phẩm

Món thịt bê hấp tía tô thành phẩm có mùi thơm rất hấp dẫn và đậm đà hương vị. Thịt bê mềm vừa phải, có độ mọng và vị ngọt tự nhiên, không bị hôi mà ngược lại dậy mùi thơm hòa quyện của sả và tía tô.

Món thịt bê hấp ngon nhất khi thưởng thức nóng, có thể ăn ngay, chấm cùng nước tương bần mặn ngọt hoặc cuốn cùng bánh tráng và các loại rau thơm, gia vị như chuối chát, khế chua, lá tía tô tươi…