Thịt bê thái mỏng: 400gram
Sả: 3 củ thái lát mỏng
Gừng: 1 củ thái sợi con chì
Tía tô
Gia vị ướp thịt bê: Hạt tiêu, hạt nêm (2 thìa canh), đường (1/4 thìa canh), mì chính (1/4 thìa canh), dầu ăn (1 thìa canh).
Đồ cuốn ăn kèm: Bánh tráng cuốn ăn liền, bánh phở, dưa chuột, cà rốt, dứa, rau xà lách, rau thơm các loại.
Gia vị pha nước chấm: Tương bần (5 thìa canh), chanh (nửa quả vắt nước), đường (2-3 thìa canh tuỳ sở thích), nước lọc (5 thìa canh), dứa chín (1 miếng xay hoặc băm nhuyễn) và tỏi, ớt băm (1 thìa canh).
Ướp thịt bê
Thịt bê mua về rửa sạch, để ráo nước rồi thái thành các miếng mỏng vừa ăn.
Tiếp đến là công đoạn ướp thịt bê cùng các loại gia vị gồm hạt tiêu, hạt nêm, đường, mì chính, dầu ăn theo tỉ lệ bên trên, thêm sả, gừng, tía tô đã thái nhỏ.
Hỗn hợp được ướp trong khoảng 40 - 45 phút tùy sở thích từng nhà.
Các loại rau cuốn ăn kèm cũng đem rửa sạch. Riêng dưa chuột, cà rốt, dứa thì rửa xong thái lát mỏng vừa ăn
Nước chấm thịt bê hấp pha theo tỉ lệ đã nhắc ở trên, sau đó nếm thử lại rồi điều chỉnh theo khẩu vị riêng của từng người.
Hấp thịt bê
Khi thịt bê ướp đủ thời gian thì bạn mang đi hấp. Bạn dùng khay/vỉ hấp cách thủy, lót giấy bạc ở dưới rồi cho thịt bê lên trên. Bạn cũng có thể lót thêm một lớp lá tía tô ở phía dưới để món ăn dậy mùi thơm hấp dẫn hơn.
Tính từ lúc nước sôi lăn tăn, thời gian hấp khoảng 20 phút là thịt bê chín. Khi thịt bê gần chín, bạn có thể mở nắp nồi, đảo nhẹ một lượt để món ăn chín đều và ngấm gia vị.
Bạn cũng chỉ nên hấp thịt bê trong khoảng thời gian phù hợp chừng 15 - 20 phút để thịt chín tới. Tránh hấp quá lâu có thể làm thịt bị khô, dai hơn và giảm vị ngọt đặc trưng.
Thành phẩm
Món thịt bê hấp tía tô thành phẩm có mùi thơm rất hấp dẫn và đậm đà hương vị. Thịt bê mềm vừa phải, có độ mọng và vị ngọt tự nhiên, không bị hôi mà ngược lại dậy mùi thơm hòa quyện của sả và tía tô.
Món thịt bê hấp ngon nhất khi thưởng thức nóng, có thể ăn ngay, chấm cùng nước tương bần mặn ngọt hoặc cuốn cùng bánh tráng và các loại rau thơm, gia vị như chuối chát, khế chua, lá tía tô tươi…
Để làm món bê hấp tía tô ngon, bạn cần chọn nguyên liệu tươi mới. Bạn có thể quan sát bằng mắt thường, chọn miếng thịt có màu đỏ hồng, bề mặt ráo, săn chắc và chạm nhẹ tay thấy có sự đàn hồi tốt.
Tốt nhất bạn nên mua thịt bê ở những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Thịt bê mua về có thể đem rửa qua nước muối loãng hoặc chút rượu trắng để khử mùi hôi.
Bạn có thể xếp vài lớp lá tía tô phía dưới thịt bê khi hấp thay vì cắt nhỏ, trộn sẵn loại lá này khi ướp thịt.
Để cảm nhận rõ vị ngon ngọt tự nhiên của thịt bê, bạn không nên tẩm ướp quá nhiều loại gia vị và chỉ cần ướp lượng nhỏ đủ cho thịt bê đậm đà.
Món thịt bê hấp tía tô ngon nhất khi thưởng thức cùng tương bần hoặc bạn có thể ăn ngay hay chấm nước mắm tỏi ớt, tùy khẩu vị và sở thích.