Sáng 28/9, tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), diễn ra chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, giải chạy được tổ chức thường niên, trở thành phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô, các VĐV của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và VĐV tới từ các tổ chức nước ngoài, các đại sứ quán tại Hà Nội.

Hơn 3.000 VĐV tranh tài tại giải.

Theo Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Minh Đức, chung kết giải chạy năm nay được tổ chức với sự góp mặt đông đảo VĐV, mang tới cuộc thi đấu hấp dẫn cho người yêu thể thao và chạy bộ tại thủ đô Hà Nội.

Kết quả, nội dung chuyên nghiệp nữ cự ly 5.250m (3 vòng hồ): Bùi Thị Thu Hà giành ngôi vô địch, Ly Ngọc Hà về nhì và Lưu Thị Thu về Ba; chuyên nghiệp nam cự ly 8.750m (5 vòng hồ): vô địch là Hoàng Viết Vỹ Ly, Bá Văn Hân về nhì và Đào Minh Chí hạng ba.