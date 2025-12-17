Công bố sáng 17/12, Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 được định hướng không chỉ là một giải chạy phong trào, mà là hành trình kết nối thể thao với di sản văn hóa. Dự kiến hơn 5000 VĐV trong nước và quốc tế tranh tài.

Hơn 5000 runner sẽ chạy qua miền di sản quan họ Bắc Ninh

Giải gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, đưa runner "check-in" qua hàng loạt danh thắng và biểu tượng nổi bật của Bắc Ninh như: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, nhà hát quan họ, đền Cùng - Giếng Ngọc, cột Đồng hồ, vòng xuyến Lầu Sao Khuê, bảo tàng và thư viện tỉnh… Cung đường chạy hoàn toàn diễn ra trong lòng phố, nhằm giúp vận động viên tối ưu thành tích cá nhân (PR).

Giải chạy vừa kết nối thể thao với di sản văn hoá, vừa được khẳng định là "đường chạy xanh"

Theo Phó giám đốc Trung tâm truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Vũ Minh Lý, BTC Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 rất trăn trở để mỗi bước chạy không chỉ là rèn luyện thể chất, mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa và giáo dục ý thức cộng đồng.

Vì vậy, giải chạy hướng tới sự kết nối hài hòa giữa thể thao - di sản - môi trường, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc đua thuần túy về tốc độ. Cung đường chạy được thiết kế hướng tới cam kết xây dựng một "đường chạy xanh", khuyến khích lối sống bền vững, hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ cảnh quan di tích.