Cựu tiền đạo Liverpool Harry Kewell đã chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng Hà Nội FC vào chiều 9/10. Harry Kewell tỏ ra phấn khích trước thách thức ở V-League, nhất là vai trò lèo lái đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam.

"Công việc tại Hà Nội FC cũng là một áp lực", Harry Kewell nói, "Dù vậy tôi sẵn sàng đối mặt với áp lực đó. Tôi đảm bảo là sẽ làm việc hết chăm chỉ, nỗ lực".

Harry Kewell nhận dẫn dắt Hà Nội FC vì khát khao thành tích lẫn tham vọng xây dựng bản sắc riêng của đội bóng Thủ đô

"Muốn xây dựng đội bóng, tôi phải phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ tôi đang có lẫn cách chúng tôi làm việc nhau hàng ngày. Nếu muốn chơi như Liverpool, Arsenal thì cần thời gian, con người. Tôi là HLV luôn tìm cách thích ứng, muốn làm mọi cách để hoàn tất mục tiêu đề ra. Hà Nội FC không chỉ có tham vọng thành mà còn có bản sắc, sự tự hào. Điều đó khiến tôi phấn khích và nhận lời đến Việt Nam dẫn dắt đội bóng này".

Trận ra mắt trên cương vị thuyền trưởng Hà Nội FC, Harry Kewell đối mặt với đội đầu bảng Ninh Bình vào ngày 18/10

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cho biết, với sự có mặt của Harry Kewell, đội bóng Thủ đô đặt kỳ vọng phát triển bài bản, hiện thực hoá mục tiêu vươn tầm châu lục. "Chúng tôi mất nhiều thời gian đàm phán, trao đổi và nhận được cái gật đầu. Mục tiêu duy nhất của Harry Kewell khi đến Hà Nội là cùng đội bóng giành chiến thắng", ông Quang nói.

Harry Kewell thế chỗ HLV Makoto Teguramori dẫn dắt Hà Nội FC. Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 V-League và trận ra mắt của Harry Kewell là cuộc đối đầu với đội đầu bảng Ninh Bình vào ngày 18/10.