"Tôi nghĩ một trong những điều thú vị của bóng đá là bạn luôn được tiếp cận với nhiều địa danh và văn hóa khác nhau. Khi còn thi đấu cho tuyển Australia, chúng tôi có cơ hội được đi khắp thế giới. Vậy nên tôi rất biết ơn bóng đá, nó đưa tôi tới những mảnh đất thật sự xinh đẹp mà tôi luôn mong muốn được trở lại.

Với Hà Nội cũng vậy, trải nghiệm của tôi khi ấy thật sự tuyệt vời. Tôi rất muốn khám phá sự thay đổi của thành phố. Nhưng bạn biết đấy, quan trọng nhất vẫn là bóng đá, đó là cả cuộc đời của tôi. Vậy nên, tôi thực sự nóng lòng được bắt tay ngay vào công việc", HLV Harry Kewell chia sẻ về cảm nhận của mình khi tới Hà Nội.

Cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell dẫn dắt Hà Nội FC từ vòng 6 V-League. Ảnh: Hà Nội FC

Cựu danh thủ Liverpool đối mặt với nhiều thử thách khi Hà Nội FC đang ở giai đoạn khó khăn, ông nói: "Tôi sẵn sàng đón nhận, làm quen với cuộc sống mới. Tôi thi đấu tại Anh trong phần lớn sự nghiệp, sau đó dành ba năm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cũng từng có thời gian sinh sống ở Scotland và nhiều nơi khác trên thế giới. Tôi luôn dành lời khuyên cho những đứa trẻ nhà mình rằng: “Khi tới bất kỳ đâu, con cũng phải đón nhận văn hóa ở đó”. Hãy cứ tận hưởng thôi. Nếu làm được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều".

"Lần tiên tôi làm việc với cầu thủ châu Á là trong màu áo Celtic, ở đó có một số cầu thủ Nhật Bản như Daizen Maeda, Kyōgo Furuhashi, Reo Hatate, và cả Yang Hyun Jun của Hàn Quốc nữa. Điểm chung của họ là sự nỗ lực thực sự phi thường. Sau đó, tôi sang Nhật Bản làm việc. Với tôi, điều tuyệt vời nhất khi làm HLV là tạo ra một môi trường mà các cầu thủ muốn gia nhập và học hỏi.

Vì thế, tôi muốn tới một nơi mà các cầu thủ có sự cầu thị và mong muốn cải thiện bản thân. Theo tôi được biết, Việt Nam là nơi như vậy. Cầu thủ ở đây có khát khao vươn lên. Giúp họ tốt lên mỗi ngày là việc của tôi. Khi họ tiến bộ, đội bóng sẽ đi lên", Harry Kewell khẳng định.

"Tôi rất hào hứng khi có mặt ở đây và mong chờ những thử thách trước mắt. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa Hà Nội FC trở lại vị thế vốn có. Đó là những gì tôi muốn và là lý do tôi có mặt ở đây", HLV Harry Kewell chốt lại.