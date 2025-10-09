Hôm nay, ngày 9/10, là thời hạn cuối cùng để LĐBĐ Malaysia (FAM) thông báo kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA, sau án phạt của FIFA vì sử dụng giấy tờ giả trong quá trình xét tư cách thi đấu.

Tuy nhiên, theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, con đường pháp lý phía trước của FAM “đầy rẫy chướng ngại”, bởi vụ việc này thuộc loại trách nhiệm tuyệt đối (strict liability) – nguyên tắc cho phép FIFA kết luận vi phạm mà không cần chứng minh yếu tố cố ý hay nhận thức.

Hôm nay là hạn chót để FAM thông báo kháng cáo hay không. Ảnh: Utusan

“Với loại vi phạm này, việc FAM hay các cầu thủ có biết tài liệu bị làm giả hay không là không quan trọng. Sai phạm nằm ở chỗ họ đã nộp và sử dụng những giấy tờ đó”, Nik Erman nói.

Luật sư khẳng định lập luận “không biết” hay “không cố tình” không có giá trị pháp lý.

Theo ông, FAM có nghĩa vụ độc lập phải xác minh tư cách cầu thủ khoác áo tuyển Malaysia, không thể “đổ lỗi” cho Cục Đăng ký quốc gia (NRD) hay các cơ quan khác của chính phủ.

“FAM không thể chuyển trách nhiệm đó cho ai khác. Nghĩa vụ kiểm chứng độc lập luôn thuộc về họ”.

Luật sư này cũng bác bỏ lập luận của FAM rằng đây chỉ là “lỗi kỹ thuật” bởi các cầu thủ đều là công dân Malaysia hợp pháp.

“FIFA không nghi ngờ việc họ là người Malaysia theo luật quốc gia, mà đặt câu hỏi về tính hợp lệ của hồ sơ dùng để chứng minh tư cách thi đấu quốc tế”, ông phân tích.

Nik Erman cho rằng, ngay cả khi các cầu thủ giờ đây có thể chứng minh nguồn gốc Malaysia bằng những giấy tờ hợp pháp khác, quyết định của FIFA vẫn khó thay đổi, vì án phạt dựa trên bộ hồ sơ bị làm giả ban đầu.

“FIFA đã tự thu thập được bản khai sinh gốc ‘một cách không gặp trở ngại’, điều này đặt dấu hỏi lớn về quy trình xác minh của FAM”.

Luật sư khuyên FAM đừng nói “không biết” hay “lỗi kỹ thuật. Ảnh: FAM

Về mặt chiến lược, luật sư Nik Erman khuyến nghị FAM vẫn nên kháng cáo, coi đây là “vấn đề mang tính lợi ích quốc gia”.

Nhưng ông cảnh báo, đơn kháng cáo phải trình bày lập luận cụ thể và đáng tin cậy, tập trung vào việc chứng minh FAM đã làm gì để kiểm chứng độc lập, thay vì chỉ nói chung chung về “thiện chí” hay “sai sót hành chính”.

“Cách tốt nhất là tránh dùng lập luận ‘chúng tôi không biết’, mà hãy tập trung vào chứng cứ cho thấy họ đã nỗ lực xác minh, hoặc đề nghị giảm nhẹ mức phạt nếu chứng minh được thiện chí”, ông kết luận.

Sau khi thông báo kháng án, FAM có 5 ngày để nộp bản kháng cáo chính thức (hạn cuối 14/10).