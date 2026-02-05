Trong một buổi chia sẻ tại học viện luyện thi ở Seoul, Lim cho biết bí quyết giúp anh được nhận vào ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc, đồng thời đưa ra lời khuyên về cách chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT). Đáng chú ý, anh khuyến nghị học sinh nên tránh sử dụng smartphone trong suốt 3 năm.

Trong buổi nói chuyện, Lim trình bày các chiến lược duy trì thành tích học tập, cũng như những mẹo làm bài thi hiệu quả.

Buổi chia sẻ gồm phần thuyết trình với chủ đề “Một quãng đời trung học Whimoon không hối tiếc”, kèm theo các ví dụ bài tập anh từng thực hiện để minh họa cách tư duy, cùng phần hỏi - đáp thu hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh.

Lim cũng chia sẻ phương pháp ôn luyện cá nhân cho kỳ thi CSAT.

Ở môn Tiếng Hàn, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng đọc hiểu chính xác và việc luyện tập lặp lại với các đề thi những năm trước. Dù việc làm nhiều bài thi thử là cần thiết, Lim cảnh báo học sinh nên cẩn trọng với những câu hỏi thiếu tính logic.

“Việc tiếp xúc với những câu hỏi như vậy có thể hình thành thói quen suy luận sai và cuối cùng dẫn đến đáp án không chính xác”, anh nói.



Bà Lee Boo-jin cùng con trai tại Washington D.C. Ảnh: Yonhap

Đối với môn Toán, Lim cho rằng việc chuẩn bị cho các câu hỏi đòi hỏi tư duy phân tích là yếu tố then chốt. Theo anh, học sinh cần giải số lượng lớn bài tập để hình thành phản xạ tốt.

“Điều này đặc biệt đúng với các kỳ thi thử tháng 6 và tháng 9 do Bộ Giáo dục tổ chức. Với những câu hỏi tư duy trong các bài thi này, học sinh nên phát triển phương pháp giải của riêng mình”, anh chia sẻ.

Buổi nói chuyện cũng nhấn mạnh vai trò của sự tự kiểm soát, trong đó Lim đặc biệt khuyên học sinh nên hạn chế, thậm chí tránh hoàn toàn việc dùng smartphone trong 3 năm cấp ba.

"Điều đó rất khó. Nhưng tôi tin nó giúp cải thiện khả năng tập trung và khiến bạn thực sự đắm mình vào việc học. Cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng khi mọi thứ kết thúc sau ba năm dài là điều tôi vẫn nhớ rất rõ”, anh nói.

Lim được nhận vào khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul theo diện tuyển sinh sớm cho năm học 2026. Anh duy trì thành tích học tập xuất sắc trong suốt cấp hai và cấp ba, trước khi đạt điểm rất cao trong kỳ thi CSAT.

Lim cũng sẽ trở thành cựu sinh viên của SNU giống như người cậu của mình, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, người đã vào trường này cách đây 39 năm và từng theo học chuyên ngành lịch sử châu Á.