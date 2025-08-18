Trên diễn đàn Reddit, một chủ xe BMW M3 đời 2021 với nickname Khalnayak cho biết anh đã nhận được báo giá bảo dưỡng định kỳ từ đại lý BMW địa phương với tổng cộng 1.199,85 USD (hơn 31,5 triệu đồng) chỉ cho bốn hạng mục cơ bản gồm thay dầu, thay lọc gió điều hòa, “kiểm tra xe” (Vehicle Check) và “kiểm tra tiêu chuẩn” (Standard Scope). Chi tiết bảng giá khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Đại lý BMW khiến chủ xe M3 ngỡ ngàng vì báo giá chi phí bảo dưỡng các hạng mục đơn giản lên tới 1.200 USD. Ảnh: Reddit

Trong đó, chi phí thay dầu động cơ là đắt nhất với 399,95 USD (hơn 10,5 triệu đồng). Trong khi thực tế, chiếc BMW M3 chỉ cần 7,4 lít dầu 0W-30, với giá thị trường khoảng 15 USD/lít, tổng chi phí thay dầu động cơ cũng chỉ tương đương khoảng 105 USD (hơn 2,7 triệu đồng), chênh lệch lớn so với con số mà đại lý đưa ra.

Tiếp theo là chi phí thay lọc gió điều hòa ở mức 340 USD (hơn 8,9 triệu đồng). Đây chỉ là loại lọc Valeo phổ thông, thường dùng cho dòng 3-Series tiêu chuẩn, có giá bán chưa tới 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) tại hầu hết các cửa hàng phụ tùng ô tô.

Chủ xe ban đầu nghĩ có thể là do bộ phận lọc gió điều hòa trên xe BMW được thiết kế ở vị trí khó tiếp cận, gặp khó khăn giống như một số dòng xe của Volkswagen nên kỹ thuật viên có thể tốn công sức để tháo lắp.

Thay thế lọc gió điều hòa trên BMW 3-Series. Nguồn: Blu-TSX

Thực tế, các video hướng dẫn trên mạng cho thấy việc thay lọc gió điều hòa của BMW M3 có thể thực hiện dễ dàng trong vài phút, không hề phức tạp như nhiều người lầm tưởng. Chính vì thế, mức giá mà đại lý đưa ra được xem là khó chấp nhận.

Nhưng thứ điên rồ nhất chính là hai khoản chi phí khác. Một là “Kiểm tra tiêu chuẩn” tiêu tốn 179,95 USD (khoảng 4,7 triệu đồng) mà chỉ đơn thuần là thao tác quét lỗi ECU qua cổng OBDII. Hai là “Kiểm tra xe” có chi phí 279,95 USD (hơn 7,3 triệu đồng), được mô tả là kiểm tra tổng thể xe vốn là dịch vụ mà nhiều gara độc lập thực hiện miễn phí.

Khalnayak cho biết, điều khiến anh bức xúc hơn cả là báo giá này xuất hiện ngay sau khi chương trình bảo dưỡng miễn phí của BMW kết thúc. Cuối cùng, Khalnayak quyết định bỏ qua đại lý, tự mua phụ tùng từ các nhà cung cấp uy tín như FCPEuro với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.

Nhiều người dùng đặt nghi vấn liệu các hãng xe sang có đang “thổi phồng” giá dịch vụ cơ bản. Ảnh: BMW

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên cuộc tranh luận liệu các hãng xe sang có đang “thổi phồng” giá dịch vụ cơ bản để tận dụng tâm lý phụ thuộc của khách hàng?

Đây cũng là lời nhắc nhở cho người dùng rằng không phải lúc nào dịch vụ tại đại lý chính hãng cũng là lựa chọn duy nhất. Với những hạng mục bảo dưỡng cơ bản đơn giản, lựa chọn phụ tùng thay thế chất lượng từ bên thứ ba đôi khi vừa tiết kiệm mà vẫn hiệu quả không kém.

(Theo Carscoops)

