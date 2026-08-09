Nhờ bánh Trung thu, giá trứng gà thoát đáy

Giá trứng gà tại các chợ dân sinh tăng trở lại nhờ nhu cầu cải thiện. Sức mua gia tăng từ các nhà máy sản xuất bánh kẹo vụ trung thu cùng động thái chủ động giảm đàn của người chăn nuôi giúp cân bằng cung - cầu.

Ghi nhận thị trường tại một số chợ truyền thống ở TPHCM, giá trứng đã tăng trở lại sau thời gian giảm sâu, đạt mức 30.000 đồng/chục đối với trứng gà công nghiệp loại 1 và 35.000 đồng/chục đối với trứng vịt loại 1.

Ở góc độ chăn nuôi trực tiếp, ông Nguyễn Văn Chiểu, chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ tại Đồng Nai với sản lượng trung bình khoảng 40.000 trứng/ngày, xác nhận giá trứng bắt đầu nhích lên từ đầu tháng 7.

Hiện giá trứng loại 1 tại chuồng lên 1.900 đồng/quả, tăng khoảng 300 đồng/quả so với hồi đầu tháng 5 nhưng thấp hơn so với mốc 2.200 đồng/quả hồi cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhìn nhận, giá trứng gà công nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi trở lại, từ mốc trung bình khoảng 1.000 đồng/quả lên 1.400-1.500 đồng/quả.

Sầu riêng tỷ USD đón tin vui từ Trung Quốc; giá ngày càng rẻ

Vừa bước vào chính vụ thu hoạch, ngành sầu riêng tỷ USD của Việt Nam nhận tin vui lớn từ Trung Quốc.

Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chấp thuận 50 cơ sở kiểm nghiệm chất cadimi và vàng O ở nước ta đối với sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng đã đem về khoảng 1,8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, “trái cây vua” ở nước ta có giá ngày càng rẻ.

Diện tích và sản lượng sầu riêng ở nước ta tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại các chợ đầu mối ở Trung Quốc, giá bán buôn sầu riêng Monthong loại A của Việt Nam giảm từ 36,5 NDT/0,5 kg (5,09 USD) xuống còn 13 NDT/0,5 kg (1,81 USD) trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Trong nước, trên trang Giá sầu riêng, giá sầu riêng Ri6 ngày 3/8 ở khu vực Đông Nam Bộ dao động từ 25.000-60.000 đồng/kg tuỳ loại, còn sầu Monthong có giá 40.000-85.000 đồng/kg; khu vực Tây Nguyên giá sầu riêng Ri6 và Monthong lần lượt ở mức 25.000-54.000 đồng/kg, 32.000-74.000 đồng/kg tuỳ loại.

iPhone 18 cận ngày ra mắt, iPhone 17 Pro Max bất ngờ giảm giá

Chỉ còn khoảng một tháng trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18, giá iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm.

Giá iPhone 17 giảm khoảng 1-1,7 triệu đồng tùy phiên bản. iPhone 17 Pro giảm khoảng 3-4,5 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max giảm khoảng 3-4 triệu đồng.

Tại một số đại lý nhỏ hoặc trên các sàn thương mại điện tử, iPhone 17 có thể được bán thấp hơn khoảng 300.000-500.000 đồng nhờ các chương trình khuyến mại.

Dù đã được điều chỉnh, mức giảm của iPhone 17 vẫn khá khiêm tốn so với các thế hệ iPhone trước. Các hệ thống bán lẻ chủ yếu giảm khoảng 1-4,5 triệu đồng tùy phiên bản, nên giá bán thực tế vẫn chưa chênh lệch quá xa so với mức niêm yết.

Khi thế hệ iPhone mới chính thức ra mắt, giá iPhone 17 được dự báo sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm thực tế sẽ phụ thuộc vào nguồn hàng, nhu cầu thị trường và chính sách giá của từng hệ thống.

Từng kín máy ngày đêm, nhiều phòng game nổi tiếng ở Hà Nội đóng cửa

Chỉ vài năm trước, các phòng game quy mô lớn luôn trong tình trạng kín máy vào mỗi buổi tối. Những phòng sở hữu hàng trăm máy cấu hình cao không chỉ là nơi chơi game mà còn tổ chức các giải đấu Esports. Tuy nhiên, bức tranh ấy đã đảo chiều nhanh chóng.

Khảo sát tại nhiều khu vực từng được xem là "thủ phủ" phòng game như Bách Khoa, Đống Đa, Cầu Giấy... cho thấy không ít phòng máy, quán net từng hoạt động suốt ngày đêm nay cửa đóng then cài.

Theo các chủ kinh doanh, thị trường đang chịu sức ép từ quy định mới, chi phí vận hành tăng và sự thay đổi trong thói quen của game thủ.

Nhập khẩu gần 13,7 triệu tấn xăng dầu, dầu thô; giá xăng dầu trong nước giảm

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, chỉ trong 7 tháng, nước ta đã chi ra 12,31 tỷ USD để nhập khẩu 13,65 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại. Hiện giá xăng dầu ở nước ta thấp hơn một số quốc gia trong khu vực.

Theo quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vào chiều 6/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Rùng mình cơ sở kinh doanh thịt lợn bốc mùi hôi, mắc bệnh truyền nhiễm

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 27/7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào (Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Qua kiểm tra, một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.