Đây được xem là kế hoạch sản phẩm tham vọng nhất của Motorola trong vài năm trở lại đây, cho thấy hãng vẫn quyết tâm cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường di động toàn cầu.

Mẫu máy cao cấp Signature của Motorola.

Đối với nhiều người yêu công nghệ, Motorola từng là biểu tượng của kỷ nguyên Android đầu tiên. Chiếc Motorola DROID ra mắt năm 2009 với Android 2.0 không chỉ mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới mà còn gây sốc khi cung cấp điều hướng miễn phí qua Google Maps, điều mà iPhone thời điểm đó chưa có.

DROID từng được xem là đối thủ xứng tầm đầu tiên của iPhone và tạo dấu mốc quan trọng trong cuộc đua smartphone.

Dù sau đó nhiều người chuyển sang Pixel hay iPhone, Motorola vẫn luôn để lại dấu ấn riêng. Và đó là lý do giới công nghệ luôn háo hức chờ xem thương hiệu dưới trướng Lenovo sẽ làm gì tiếp theo.

Theo PhoneArena, thông tin lần này đến từ nguồn uy tín Evan Blass. Trong quá trình truy cập hệ thống SmartFind của Lenovo, nền tảng giúp người dùng lọc phụ kiện theo thiết bị, Blass đã bất ngờ phát hiện danh sách mã máy và tên mã loạt smartphone Motorola 2026.

Toàn bộ dữ liệu đã được Blass tổng hợp thành bảng chi tiết, hé lộ gần như đầy đủ định hướng sản phẩm của hãng trong năm nay.

Theo rò rỉ, Motorola sẽ tiếp tục duy trì ba mẫu Razr màn hình gập, gồm Razr (2026), Razr+ (2026) và Razr Ultra (2026). Bên cạnh đó là mẫu flagship không gập hoàn toàn mới mang tên Motorola Signature, dự kiến ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 7/1.

Những cái tên bí ẩn

Trong danh sách vẫn có một số model mà Evan Blass chưa thể xác định chính xác. Một trong số đó có thể là mẫu smartphone màn hình gập dạng sách mà Motorola có thể giới thiệu tại CES.

Bảng chi tiết hé lộ gần như đầy đủ định hướng sản phẩm của Motorola trong năm nay. Nguồn: Evan Blass

Nếu đúng, đây sẽ là đối thủ trực diện của Galaxy Z Fold, hứa hẹn tạo thêm sức nóng cho thị trường smartphone gập vốn đang cạnh tranh gay gắt.

Đối với nhóm người dùng phổ thông, dòng Moto G Power từ lâu đã là lựa chọn yêu thích nhờ thời lượng pin ấn tượng. Theo rò rỉ, Moto G Power (2026) sẽ ra mắt vào ngày 8/1 với viên pin khoảng 5200mAh, hứa hẹn mang lại tới hai ngày sử dụng chỉ sau một lần sạc.

Bên cạnh đó, Moto G Stylus (2026) cũng góp mặt trong danh sách và được kỳ vọng ra mắt vào tháng 4, tiếp tục phục vụ nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm bút cảm ứng trên điện thoại Android tầm trung.

Vị thế tại Mỹ: Motorola vẫn giữ “chiếc ghế” thứ ba

Tại thị trường Mỹ, Motorola hiện vẫn là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba với thị phần khoảng 4%.

Con số này tuy khiêm tốn nhưng vẫn đủ để hãng duy trì chỗ đứng, đặc biệt trong phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Tuy nhiên, Motorola vẫn còn khoảng cách khá xa so với Samsung, đang nắm khoảng 23% đến 26% thị phần và Apple, hiện dẫn đầu với 58% đến 61%.

Nếu danh sách rò rỉ này trở thành sự thật, năm 2026 sẽ là năm bùng nổ của Motorola với chiến lược đa mảng rõ ràng: củng cố dòng gập Razr cao cấp, tung flagship Signature để gia tăng hình ảnh thương hiệu và tiếp tục duy trì sức mạnh ở phân khúc tầm trung với G Power và G Stylus. Trong bối cảnh thị trường smartphone đang dần phục hồi, Motorola rõ ràng không muốn đứng ngoài cuộc đua.

(Theo PhoneArena, 9to5Google)