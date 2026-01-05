Những đoạn mã mới được phát hiện trong One UI 8.5 đã hé lộ rằng Samsung đang trang bị thêm nhiều công cụ kiểm soát chuyên sâu cho quay phim, hứa hẹn biến Galaxy S26 Ultra thành chiếc điện thoại tối ưu hơn cho người dùng sáng tạo nội dung.

Một concept Galaxy S26 Ultra - 6G. Ảnh: Concept Mob

Camera Assistant sẽ “tiến hóa”

Mới đây, giới công nghệ đã bàn tán sôi nổi về những nâng cấp camera mà Samsung đang phát triển cho Galaxy S26 Ultra. Và giờ đây, các đoạn mã trong One UI 8.5 tiếp tục củng cố thông tin này, cho thấy Camera Assistant sẽ có thêm loạt tính năng mới khi dòng Galaxy S26 ra mắt.

Dù chưa có xác nhận chính thức, nhiều khả năng những công cụ mới này sẽ chỉ dành riêng cho Galaxy S26 Ultra. Ngay cả Galaxy S25 Ultra, một mẫu máy vẫn còn rất mới, cũng có thể không được hưởng trọn bộ tính năng nâng cấp này. Điều đó cho thấy Samsung đang muốn tạo sự khác biệt rõ ràng hơn giữa Ultra và các phiên bản khác.

Những tính năng mới tập trung hoàn toàn vào quay video, nhưng lại được phát triển dựa trên các công cụ vốn đã rất hiệu quả cho chụp ảnh trong Camera Assistant.

Đầu tiên, người dùng sẽ có thể lựa chọn “độ mềm mại” của video. Tương tự như ảnh chụp, bạn có thể quyết định mức độ sắc nét hay tự nhiên của cảnh quay. Nếu ưu tiên hình ảnh mượt mà, tự nhiên, bạn có thể chọn chế độ mềm hơn, đổi lại một phần độ nét sẽ giảm đi. Theo phát hiện từ mã hệ thống, người dùng sẽ có ba lựa chọn: Off, Medium và High.

Bên cạnh đó, Samsung còn bổ sung khả năng tinh chỉnh tốc độ và độ nhạy của hệ thống lấy nét tự động khi quay video. Điều này cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn cách máy ảnh phản ứng khi có chủ thể mới xuất hiện hoặc biến mất khỏi khung hình: lấy nét nhanh hay chậm, mượt hay dứt khoát – tất cả sẽ do người dùng quyết định. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng với những ai quay vlog, phỏng vấn hay các cảnh chuyển động nhiều.

Một cuộc “đại tu” camera?

Samsung đã nhiều lần bị chỉ trích vì sử dụng cảm biến camera tương tự qua quá nhiều thế hệ flagship. Có vẻ như hãng đang thực sự lắng nghe người dùng. Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ quay lại thiết kế cụm camera dạng “đảo” phía sau vì hệ thống camera mới cần khẩu độ rộng hơn, giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp thiếu sáng.

Nếu những tính năng Camera Assistant mới thực sự trở thành độc quyền cho S26 Ultra, đây sẽ là bước đi chiến lược, nhưng cũng gây tiếc nuối nếu các flagship đời mới khác không được cập nhật.

Song, điều này cũng khiến giới công nghệ đặt câu hỏi: liệu Samsung đang chuẩn bị thay đổi toàn diện hệ thống camera trên dòng Ultra?

Hiện tại, các báo cáo về việc Samsung có nâng cấp cảm biến lớn hay không vẫn rất mâu thuẫn. Tuy nhiên, chỉ riêng các tính năng mới và những cải tiến đã được đề cập cũng đủ để Galaxy S26 Ultra trở thành đối thủ đáng gờm trong năm tới.

Samsung rõ ràng muốn tạo ra lợi thế trước dòng iPhone 18 trong cuộc đua camera. Nếu Galaxy S26 Ultra thực sự mang đến trải nghiệm quay phim chuyên nghiệp hơn, cùng khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn và bộ công cụ Camera Assistant nâng tầm theo hướng “tùy biến sâu như máy ảnh chuyên nghiệp”, đây sẽ là một bước ngoặt lớn.

Samsung không chỉ đáp trả những lời chỉ trích trước đây, mà còn khẳng định quyết tâm dẫn đầu cuộc chơi camera smartphone trong năm tới.

(Theo PhoneArena, GSMarena, Macworld)