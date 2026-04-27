Phóng viên đài Al Mayadeen tác nghiệp ở Iran cho hay, đề xuất mà chính quyền Tehran mới đây đưa ra cho Mỹ bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc “chấm dứt sự gây hấn của Mỹ và Israel, cũng như đảm bảo xung đột không tái diễn nhằm vào Iran và Lebanon”.

Tàu chiến Mỹ di chuyển sát một tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Một khi giai đoạn đầu hoàn tất, các cuộc thảo luận ở bước thứ hai sẽ tập trung vào việc điều hành khu vực eo biển Hormuz. Việc điều hành tuyến hàng hải chiến lược trên sẽ có sự góp mặt của Oman “để thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới quản lý eo biển”. Chỉ sau khi 2 giai đoạn trên hoàn tất, Iran mới thảo luận về vấn đề hạt nhân, tức giai đoạn thứ 3 của đề xuất.

Hiện chính quyền Iran chưa phản hồi về những thông tin trên.

Thông tin về đề xuất đàm phán ‘3 giai đoạn’ của Iran xuất hiện sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran ở Pakistan chưa thể tổ chức. Hiện Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có mặt ở Nga và dự kiến trong ngày 27/4 sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.