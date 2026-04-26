Theo hãng tin CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho hay tàu thương mại M/V Sevan nằm trong số 19 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trong thời gian gần đây vì vận chuyển các sản phẩm năng lượng của Iran ra thị trường nước ngoài.

Thông báo của Mỹ cho biết con tàu này đã tham gia vận chuyển “hàng tỷ USD sản phẩm năng lượng, dầu khí của Iran, bao gồm cả propan và butan”.

Theo CENTCOM, tàu M/V Sevan bị một máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Pinckney (DDG 91) chặn lại.

“Tàu Sevan đã bị chặn… và đang tuân thủ chỉ thị của quân đội Mỹ là quay trở lại Iran", CENTCOM thông tin, đồng thời khẳng định các lực lượng Mỹ vẫn đang thực thi các lệnh trừng phạt và áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran.

CENTCOM thống kê tính đến ngày 25/4, 37 tàu đã bị chuyển hướng kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Hiện Mỹ không cung cấp thêm chi tiết nào về tình trạng thủy thủ đoàn hoặc hàng hóa của tàu M/V Sevan sau khi bị chặn.

Hãng tin Tasnim trích dẫn một tuyên bố do Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia của Iran đưa ra hôm 25/4 nhấn mạnh, nếu quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân và tấn công trên biển trong khu vực, nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng từ lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran. Tuyên bố cũng nêu rõ Mỹ nên nhận thức rằng "các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện có sức mạnh và sẵn sàng hơn trước đây để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia".