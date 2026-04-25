Theo Times of Israel, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran ngày 24/4 tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách rút khỏi cuộc xung đột Trung Đông do chính họ phát động.

"Washington đang tìm cách cứu vãn thể diện, tìm một lối thoát khỏi vũng lầy xung đột mà họ đang bị mắc kẹt", quan chức Iran cho biết.

Cùng ngày, ông Ebrahim Zolfaghari, Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, đã cảnh báo Mỹ và Israel về "đợt phóng tên lửa lớn nhất trong lịch sử".

Pakistan nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Anadolu

"Tehran đang ở trạng thái sẵn sàng đáp trả ngay lập tức trước mọi dấu hiệu tấn công. Chúng tôi sẽ triển khai loạt tấn công tên lửa lớn nhất từ trước đến nay nếu phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra", ông Zolfaghari nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran cho biết phần lớn kho tên lửa của nước này vẫn chưa được triển khai, đồng thời nhấn mạnh rằng hơn 1.000 loại hệ thống vũ khí đang được sản xuất trong nước.

Theo dữ liệu của tình báo phương Tây, Tehran vẫn kiểm soát khoảng 70% kho tên lửa và hơn 60% cơ sở hạ tầng phóng, bất chấp các cuộc tấn công kéo dài. Năng lực điều khiển máy bay không người lái (UAV) bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với khoảng 40% số lượng máy bay vẫn còn hoạt động.

Những tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner đang lên đường tới Islamabad, nơi mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng đang có mặt. Theo giới chức Iran, ông Araqchi sẽ không gặp mặt phái đoàn Mỹ, mà chỉ chuyển thông điệp thông qua trung gian là Pakistan.