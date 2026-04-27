Iran vô hiệu hóa bom xuyên hầm.

Theo hãng tin Tasnim, Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC tại Zanjan cho hay hơn 9.500 quả bom bi đã được thả xuống Iran trong các cuộc oanh tạc trên không của máy bay chiến đấu Mỹ và Israel.

IRGC thông báo lực lượng này đã tìm thấy và vô hiệu hóa nhiều loại tên lửa và rocket được xác định là LB65, LB84, LB85 và LB86 phóng từ các máy bay chiến đấu F-15, F-16 và F-35. Những vũ khí này đã rơi xuống các khu vực nhạy cảm hoặc đất nông nghiệp nhưng không phát nổ.

Theo IRGC, 52 quả rocket đã được phát hiện và phá hủy, trong khi hơn 10 tên lửa khác đã được định vị, vô hiệu hóa và bàn giao cho các cơ quan chức năng Iran có liên quan để tái sử dụng.

Ngoài ra, IRGC đã phát hiện và phá hủy 3 quả bom xuyên hầm GBU-57 cũng như thu hồi và vô hiệu hóa một quả bom nguyên vẹn khác cùng loại, rồi bàn giao cho các cơ quan chức năng có liên quan.

Iran cũng phát hiện và vô hiệu hóa một tên lửa hành trình tầm xa và một tên lửa hành trình GB-39, được phóng từ các máy bay chiến đấu tiên tiến của Mỹ và Israel. Những tên lửa này bị hệ thống phòng không đánh chặn và phá hủy tại tỉnh Zanjan, miền bắc Iran.