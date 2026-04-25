Thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên mạng xã hội X viết: “Hôm 24/4, tàu khu trục tên lửa USS Rafael Peralta khi thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran đã ngăn chặn 1 tàu hàng treo cờ Iran cố cập cảng”.

Một tàu chiến Mỹ áp sát tàu hàng. Ảnh: CENTCOM

Cho đến nay, chính quyền Iran chưa bình luận về nội dung tuyên bố trên của phía Mỹ.

Theo dữ liệu cập nhật từ hãng thông tấn CNN, từ khi lệnh phong tỏa hải quân được Mỹ áp đặt gần eo biển Hormuz có hiệu lực, các lực lượng Washington đã buộc ít nhất 34 tàu chở hàng phải thay đổi lộ trình và quay đầu.

Mỹ áp trừng phạt công ty Trung Quốc mua dầu Iran

Trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng 25/4, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Công ty TNHH hóa dầu Hằng Lực của Trung Quốc với lý do doanh nghiệp này “mua dầu từ Iran, qua đó tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nền kinh tế dầu mỏ của Tehran”.

“Công ty Hằng Lực là một trong những khách hàng lớn nhất của Iran khi đã mua lượng dầu có trị giá hàng tỷ USD. Hơn nữa, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đang nhắm đến khoảng 40 doanh nghiệp vận tải biển và tàu thuyền có liên quan đến ‘hạm đội bóng tối’ của Iran. Chiến dịch ‘Cơn cuồng nộ kinh tế’ tiếp tục làm gián đoạn khả năng tạo nguồn thu của Tehran”, một phần thông cáo viết.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Hằng Lực không phải là doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên bị Bộ Tài chính Mỹ nhắm đến trong những năm gần đây. Vào năm ngoái, chính quyền Washington đã áp trừng phạt lên 3 công ty của Trung Quốc là Tập đoàn hóa chất Hâm Hải, Công ty hóa dầu Thọ Quang Lỗ Thanh và Công ty hóa chất Thắng Tinh với lý do các doanh nghiệp này “đã mua dầu của Iran”.