Thế hệ hiện tại của Toyota Fortuner ra mắt từ năm 2015 và chỉ trải qua một đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào năm 2020. Chu kỳ hơn 10 năm khiến mẫu SUV này đứng trước áp lực buộc phải làm mới để theo kịp thị hiếu mới.

Tuy vậy, Toyota không "đập đi làm lại" như nhiều hãng mà tiếp tục phát triển dựa trên khung gầm rời IMV đã chứng minh độ bền bỉ, khả năng chịu tải và tính thực dụng đặc trưng của dòng SUV và bán tải.

Diện mạo mới: mạnh mẽ kiểu bán tải, hiện đại kiểu SUV

Hình ảnh nguỵ trang tester chụp tại Thái Lan cho thấy Fortuner mới sở hữu phần đầu xe vuông vắn hơn, đèn pha LED thanh mảnh đặt cao, kết hợp lưới tản nhiệt tổ ong đặt thấp gợi nhớ đậm nét Hilux mới. Thiết kế này không chỉ tăng vẻ lực lưỡng mà còn cải thiện khả năng làm mát và tối ưu góc thoát trước.

Hình ảnh ngụy trang của Fortuner được người dân chụp tại Thái Lan. Ảnh: Carcoops

Từ bên hông, Fortuner vẫn giữ form dáng quen thuộc với nét nhận diện ở cột C-D đã gắn liền với mẫu xe. Nhưng phần đuôi lại thay đổi đáng kể, nổi bật với dải đèn hậu LED chạy ngang toàn bộ chiều rộng, tạo cảm giác hiện đại và sang trọng. Cản sau cũng được làm lại, thể thao và gọn gàng hơn.

Dù hình ảnh nội thất chưa lộ diện, các nguồn tin cho biết Toyota Fortuner mới sẽ thừa hưởng triết lý thiết kế và công nghệ từ Hilux cũng như Toyota Land Cruiser Prado.

Phía sau của chiếc Fortuner mới. Ảnh: Carcoops

Theo đó, khoang cabin dự kiến trang bị hai màn hình 12,3 inch cho bản cao cấp, tích hợp giao diện mới, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Toyota được cho là vẫn giữ các nút vật lý cho những chức năng quan trọng, đây là một hướng đi được người dùng đánh giá cao về tính tiện dụng.

Với định vị SUV đa dụng, Fortuner tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế, vốn là “vũ khí” cạnh tranh tại các thị trường Đông Nam Á và Nam Á. Các vật liệu nội thất được dự đoán nâng cấp đáng kể, đồng thời gói an toàn Toyota Safety Sense cũng sẽ đầy đủ hơn, bổ sung các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước…

Trên nền tảng khung gầm body-on-frame IMV được gia cường, Fortuner 2026 dự kiến tiếp tục sử dụng hệ thống treo tối ưu hóa để tăng độ êm mà không mất chất off-road đặc trưng.

Dựa trên các chi tiết trên, bản dựng kỹ thuật số của nhà thiết kế Theophilus Chin được Carscoops đăng tải cho thấy những điểm tương đồng lớn với nguyên mẫu thử nghiệm, song Toyota dường như muốn tạo khoảng cách lớn hơn giữa Fortuner và Hilux, nhằm nhấn mạnh tính SUV thay vì đơn thuần là phiên bản 7 chỗ ngồi của mẫu bán tải.

Lần đầu tiên có động cơ hybrid

Về động lực, Fortuner mới được cho là vẫn sử dụng khối động cơ dầu 2.8L turbo, nhưng được kèm thêm động cơ điện 48V để hỗ trợ. Đây là cấu hình Toyota đã áp dụng trên Hilux mới. Khối động cơ hybrid nhẹ này sản sinh công suất 201 mã lực và sức kéo 500Nm, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh tùy thị trường.

Trong khi Hilux đã có phiên bản thuần điện, Fortuner EV lại không khả thi ở thời điểm này. Công nghệ hybrid nhẹ được cho là phù hợp hơn giúp cải thiện độ mượt khi sang số, giảm độ trễ turbo và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời không ảnh hưởng độ bền vốn là "danh tiếng" của dòng Hilux/Fortuner.

Toyota cũng được cho là đang phát triển thêm một biến thể máy xăng dành cho thị trường Nam Á, nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Toyota Fortuner sẽ lần đầu tiên có động cơ hybrid. Ảnh: Carcoops

Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng ra mắt trong năm nay tại Thái Lan - thị trường chủ lực của SUV khung gầm rời. Sau đó, xe sẽ mở rộng sang Philippines, Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ.

Đây không chỉ là bản nâng cấp của Fortuner mà là sự tái định vị toàn diện nhằm giữ vững vị thế cạnh tranh trước những đối thủ như Ford Everest, Isuzu Mu-X hay Mitsubishi Pajero Sport tại các thị trường chiến lược này.

Tuy nhiên, người dùng tại Úc khó có cơ hội sở hữu, bởi Toyota đã dừng bán Fortuner tại đây để tập trung vào Land Cruiser Prado. Thị trường Bắc Mỹ cũng không nằm trong kế hoạch vì đã có 4Runner và Land Cruiser mới. Ngoài ra, châu Âu tiếp tục vắng bóng Fortuner do chiến lược thị trường khác biệt.

Tóm lại, Toyota không cố gắng tạo ra một Fortuner hoàn toàn mới theo nghĩa “đổi trắng thay đen”. Thay vào đó, hãng chọn cách cải tiến dựa trên những gì đã chứng minh hiệu quả: khung gầm bền bỉ, thiết kế mạnh mẽ, động cơ turbodiesel lực kéo lớn và tính thực dụng của SUV ba hàng ghế.

Sự bổ sung những đường nét hiện đại từ Hilux, công nghệ cabin nâng cấp và hệ truyền động hybrid nhẹ giúp Fortuner bước vào chu kỳ sản phẩm mới với sức cạnh tranh cao hơn nhưng không đánh mất bản sắc đã tạo dựng suốt gần 20 năm.

