Sau thời gian cao điểm trước Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cuối tháng 2 với sự trầm lắng thường thấy.

Tuy nhiên, thị trường được dự báo sẽ sớm “nóng” trở lại nhờ sự xuất hiện của loạt xe mới, trải dài từ xe gầm cao hạng sang, SUV bình dân cho tới các mẫu sedan thế hệ mới.

Trong thời gian này, nhiều hãng cũng tranh thủ mở rộng danh mục, bổ sung phiên bản cao cấp và làm mới thiết kế để tăng sức cạnh tranh.

Sự góp mặt của những mẫu xe mới không chỉ tạo hiệu ứng mạnh về truyền thông mà còn thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách Việt ngay trong giai đoạn đầu năm.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng chú ý sắp được ra mắt thị trường Việt Nam trong một vài tháng tới:

Volkswagen Teramont Pro

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, những chiếc Volkswagen Teramont Pro đầu tiên đã về đến Việt Nam và dự kiến ra mắt chính thức vào khoảng cuối tháng 3. Xe có 2 phiên bản, bao gồm Pro và Pro Max. Các đại lý của Volkswagen đã bắt đầu nhận đặt cọc với giá dự kiến cho 2 phiên bản trên là 2,799 và 2,888 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont Pro và Teramont Pro Max. Ảnh: VW

Khác với Volkswagen Teramont trước đây được nhập khẩu từ Mỹ, Teramont Pro được đưa về từ Trung Quốc giống "người anh em" Teramont X và Viloran. Thế hệ mới ra mắt thị trường Trung Quốc đầu năm 2025, do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển và sản xuất.

Thông số của Teramont Pro dành cho thị trường Việt Nam cũng được hãng xe Đức hé lộ. Cả hai phiên bản dùng chung động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400Nm.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Teramont Pro thuộc phân khúc SUV cỡ lớn (full-size), cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser Prado (giá 3,46 tỷ đồng), Hyundai Palisade (giá từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng) và Ford Explorer (2,099 tỷ đồng - đã dừng phân phối chính thức).

Audi Q5 thế hệ mới

Trong một sự kiện tại TPHCM vào tháng 1/2026, đại diện của Audi Việt Nam cho biết, thế hệ mới của Audi Q5 sẽ tiếp tục là một trong những sản phẩm chiến lược, được đơn vị này đưa về giới thiệu tới khách hàng Việt trong năm 2026 với 2 biến thể là Q5 SUV và Q5 Sportback.

Audi Q5 thế hệ mới được trưng bày tại một sự kiện của hãng xe Đức vào tháng 1/2026. Ảnh: Ngô Minh

Hiện tại, mẫu SUV hạng sang này đã nhận đặt cọc, thời gian giới thiệu chính thức vẫn chưa được chốt cụ thể. Nhưng một số nguồn tin cho biết, Audi Q5 thế hệ mới có thể được chính thức ra mắt trong khoảng Quý 2 tới, cùng với một số sản phẩm xe gầm cao khác của Audi.

Về tổng thể, Audi Q5 thế hệ mới có những nâng cấp cả về ngoại thất lẫn nội thất so với mẫu xe tiền nhiệm. Xe sở hữu đèn pha LED ma trận và đèn hậu OLED kỹ thuật số có khả năng tùy biến đồ họa. Nội thất của Audi Q5 thế hệ mới tỉnh giản, với điểm nhấn là 3 màn hình điều khiển gồm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch và tùy chọn màn hình phụ 10,9 inch phía ghế hành khách, giống như Audi A5 và Audi Q6 e-tron.

Audi Q5 nằm ở phân khúc SUV cỡ trung hạng sang, cạnh tranh cùng với thế hệ hiện tại đang bán tại Việt Nam chỉ được trang bị động cơ mild hybrid 2.0L công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe được bán với giá 2,39-2,49 tỷ đồng.

Với giá bán này, Audi Q5 đang cạnh tranh với những đối thủ BMW X3 giá 2,279-2,629 tỷ đồng, Lexus NX giá 3,13-3,42 tỷ đồng, Mercedes-Benz GLC giá 2,299-2,839 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả X3 và GLC đều là những mẫu xe đã được làm mới hoàn toàn.

Omoda C5 hybrid

Tại một sự kiện diễn ra vào đầu tháng 2 vừa qua tại Hưng Yên, Omoda & Jaecoo Việt Nam (O&J) đã hé lộ phiên bản hybrid C5 SHS. Đây là sự bổ sung cho khách Việt bên cạnh bản động cơ đốt trong C5 có mặt tại thị trường Việt Nam cách đây hơn 1 năm.

Omoda C5 SHS dự kiến ra mắt khách Việt trong tháng 4 tới. Ảnh: Hoàng Hiệp

So với bản động cơ đốt trong, Omoda C5 SHS có một số thay đổi cả về ngoại hình, hệ truyền động, khung gầm lẫn trang bị an toàn.

Theo đó, phiên bản hybrid của C5 sử dụng treo sau đa liên kết thay vì thanh dầm xoắn, cho khả năng vận hành êm ái hơn. Các trang bị tiêu chuẩn khác như loa Sony, kính hai lớp ở cửa trước giúp tăng khả năng cách âm và hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng.

Theo chia sẻ từ phía Omoda & Jaecoo Việt Nam, Omoda C5 SHS dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 4, có thể có tới 2 phiên bản là C5 SHS-H (xe hybrid tự sạc HEV) và C5 SHS-P (xe hybrid sạc ngoài PHEV). Hiện, C5 sử dụng động cơ đốt trong nằm trong phân khúc B-SUV, được bán ra thị trường với 3 phiên bản với giá niêm yết từ 539-669 triệu đồng.

Lynk & Co 03

Mới đây, những chiếc Lynk & Co 03 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đầu tiên đã có mặt tại các đại lý, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa, có thể ngay trong tháng 3 tới. Trước đó, ngay từ cuối năm 2025, các đại lý ở Việt Nam cũng đã mở cọc cho mẫu xe sedan cỡ C này.

Lynk & Co 03 sắp bán ở Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã trình làng vào năm 2022. Ảnh: Tasco

Lynk & Co 03 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước mang phong cách thể thao và dải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo. Ở phía sau, mẫu sedan này được trang bị cụm đèn hậu tạo hình nổi bật.

Về vận hành, Lynk & Co 03 còn được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT). Ngoài ra, Lynk & Co 03 cũng có thêm phiên bản hybrid (HEV), sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 150 mã lực, kết hợp với hộp số DHT Pro 3 cấp. Tổng công suất của toàn hệ thống đạt 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 545 Nm.

Tính đến thời điểm này, thương hiệu Lynk & Co thông qua đơn vị phân phối Tasco Auto đã bán 6 mẫu xe ở thị trường Việt Nam, trong đó có phiên bản hiệu suất cao của dòng xe Lynk & Co 03 là 03+.

Trước đó, thị trường ô tô Việt Nam được khuấy động ngay trước Tết Nguyên đán bằng loạt xe mới ra mắt.

Có thể kể tới VinFast VF MPV 7 - mẫu xe 7 chỗ hướng tới cá nhân và gia đình nâng cấp từ Limo Green được ra mắt vào cuối tháng 1/2026 và dự kiến bàn giao đến tay khách Việt ngay sau Tết.

Cuối tháng 1, Honda Việt Nam đã ra mắt mẫu CR-V e:HEV lắp ráp trong nước với 2 phiên bản là L và RS. Một cái tên thương hiệu Nhật Bản khác là mẫu bán tải Hilux thế hệ mới cũng đã được Toyota Việt Nam trình làng ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026.