Ngày 1/4, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết, với phương châm “điều tra sâu, xác minh kỹ”, “đánh một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thời gian qua, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong đó, điển hình là các vụ án liên quan đến một số công ty lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục có hành vi làm giả dữ liệu.

Công an thu giữ các thiết bị có liên quan đến việc can thiệp, chỉnh sửa số liệu quan trắc môi trường. Ảnh: CACC

Theo đó, C05 đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập, đấu tranh đồng thời 3 chuyên án, làm rõ các hành vi vi phạm trong việc lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do một số doanh nghiệp triển khai trên phạm vi toàn quốc, như: Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Công nghệ môi trường Deahan; Công ty Cổ phần Tập đoàn Seiki; Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An; Công ty TNHH Minh Thành Group.

Theo đại diện C05, kết quả đến nay đã chứng minh, làm rõ 168/306 trạm có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường (chiếm hơn 54,9% số trạm được kiểm tra).

Máy quan trắc bị can thiệp để chỉnh dữ liệu. Ảnh: VTV

Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, gồm: “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Vi phạm quy định về đấu thầu”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Giả mạo trong công tác”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; “Trốn thuế”; “Vi phạm quy định về kế toán”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong số các bị can có nhiều người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, như: Hoàng Văn Thức – Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Trần Thị Minh Hương – Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; Lê Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh...

Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn can thiệp, chỉnh sửa kết quả quan trắc, gồm: sử dụng phần mềm thông qua kết nối internet; trực tiếp dùng thủ đoạn vật lý, thủ công tác động vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc.

Các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để can thiệp hệ thống quan trắc. Ảnh: VTV

Hiện tại, C05 đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ bản chất vụ án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.