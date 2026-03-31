Ngày 31/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng thời xác lập, đấu tranh 3 chuyên án.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đấu tranh với đối tượng trong vụ án. Ảnh: VTV

Qua đó, cơ quan chức năng làm rõ các vi phạm trong việc lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do một số doanh nghiệp triển khai trên phạm vi toàn quốc, gồm: Công ty CP thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan; Công ty CP Tập đoàn Seiki; Công ty CP kỹ thuật môi trường Việt An; Công ty TNHH Minh Thành Group.

Kết quả điều tra đến nay xác định 168/306 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu môi trường (chiếm hơn 54,9% số trạm được kiểm tra). Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố vụ án, khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, gồm: “xâm nhập trái phép mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác”; “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “vi phạm quy định về đấu thầu”; “đưa hối lộ”; “nhận hối lộ”; “giả mạo trong công tác”; “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; “trốn thuế”; “vi phạm quy định về kế toán”; “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan công an làm việc với ông Hoàng Văn Thức. Ảnh: VTV

Trong số các bị can có nhiều người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị như Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; Lê Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh…

Cơ quan điều tra cũng làm rõ các phương thức, thủ đoạn can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc, gồm: can thiệp từ xa thông qua phần mềm kết nối internet; hoặc tác động trực tiếp bằng thủ công vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm.

Hiện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ bản chất vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời rà soát, thu hồi tài sản cho Nhà nước.