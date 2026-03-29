Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và đơn vị lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo thuộc cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện tình trạng làm sai lệch chỉ số môi trường tại nhiều doanh nghiệp. Từ đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, làm rõ.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đấu tranh với đối tượng trong vụ án. Ảnh: VTV

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT tổ chức bắt giữ các đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Quá trình điều tra xác định, các nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép, môi trường là nguồn phát sinh khí thải, nước thải quy mô lớn. Theo quy định, các đơn vị này phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại nguồn thải để giám sát.

Tuy nhiên, dữ liệu quan trắc truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa một cách tinh vi.

Dù các thiết bị quan trắc được niêm phong và giám sát bằng camera riêng, các đối tượng vẫn sử dụng phần mềm để điều chỉnh từ xa. Thông qua đó, các chỉ số đầu ra bị “hạ thấp”, nhằm đảm bảo dữ liệu gửi về cơ quan quản lý luôn nằm trong ngưỡng cho phép.

Cơ quan điều tra xác định có gần 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết, các đối tượng đã chuyển từ phương thức vi phạm xả thải công khai sang can thiệp trực tiếp vào hệ thống quan trắc tự động, liên tục. Đây là công cụ giám sát cốt lõi của Nhà nước nhưng đã bị lợi dụng để hợp thức hóa hành vi xả thải trái phép trong thời gian dài.