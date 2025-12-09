Sức hút từ "siêu phẩm" Sơn Men Sứ

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ một cửa hàng VLXD lâu năm tại Bắc Giang, vừa quyết định gỡ bỏ biển hiệu của một thương hiệu sơn ngoại nhập để chuyển sang làm Nhà phân phối độc quyền cho Kamax.

Đại diện Sơn Kamax, ông Đỗ Đức Tài cho biết: "Chúng tôi bất ngờ và hạnh phúc trước sự đón nhận nồng nhiệt của thị trường. Chỉ trong quý IV, số lượng đối tác mới đã tăng trưởng vượt 200% so với kế hoạch."

Theo đại diện Công ty TNHH Kamax Việt Nam, xu hướng dịch chuyển này xuất phát từ bài toán lợi nhuận.

Theo đó, mô hình "Vốn nhẹ nhàng - Lợi nhuận vững vàng" của Kamax xuất hiện như một "cú hích" trên thị trường. Với chính sách chiết khấu đa tầng (bao gồm chiết khấu trực tiếp, thanh toán, thưởng quý và năm), các đại lý của Kamax có thể đạt tổng mức chiết khấu cao, giúp họ làm chủ giá bán và đảm bảo biên lợi nhuận ròng hấp dẫn hơn hẳn mặt bằng chung thị trường.

Tuy nhiên, lợi nhuận không phải là lý do duy nhất. Chính dòng sản phẩm Sơn Men Sứ với công nghệ độc quyền đã trở thành "chìa khóa" giúp các đại lý tự tin chốt khách.

Thay vì bán những sản phẩm sơn nước thông thường dễ bị so sánh giá, đại lý Kamax sở hữu "siêu phẩm": Dòng sơn có độ cứng 2H như men sứ, khả năng kháng UV gấp đôi, bảo vệ công trình lên đến 15 năm.

"Khi tôi tư vấn cho chủ nhà về công nghệ Men Sứ chống xước và bảo vệ 15 năm, họ bị thuyết phục ngay vì sự khác biệt rõ rệt. Tôi bán hàng bằng giá trị sản phẩm chứ không phải đi năn nỉ giảm giá nữa", chị Lan Anh, một đại lý mới gia nhập tại Thanh Hóa cho biết.

Cơ hội "bắt đáy" đầu tư với vốn chỉ từ 50 triệu

Một yếu tố khác khiến làn sóng gia nhập Kamax tăng mạnh dịp cuối năm là thay vì phải “chôn vốn” hàng trăm triệu đồng như nhiều hãng, Kamax tung ra gói "Đối tác Khởi nghiệp" với vốn khởi điểm chỉ từ 50 triệu đồng.

Chính sách này đã kích hoạt một lượng lớn "Nhà khởi nghiệp" - những người trẻ muốn thử sức kinh doanh nhưng e ngại rủi ro. Không chỉ hỗ trợ vốn, Kamax còn cung cấp trọn gói giải pháp từ thiết kế showroom, bảng biển đến đào tạo "cầm tay chỉ việc" và hỗ trợ marketing kỹ thuật số để đại lý có khách ngay tháng đầu tiên.

Theo ông Đỗ Đức Tài, để đảm bảo chất lượng phục vụ và cam kết độc quyền khu vực cho các đối tác, Kamax sẽ giới hạn số lượng đại lý mới trong giai đoạn này.

"Hiện tại, chúng tôi chỉ còn khoảng 20 suất ưu đãi đặc biệt dành cho các đối tác chiến lược đăng ký cuối cùng trong tháng này để kịp triển khai vụ Tết. Đây là thời điểm vàng để các nhà kinh doanh nắm bắt cơ hội, chuẩn bị đà tăng trưởng cho năm 2026", ông Tài nhấn mạnh.

Lệ Thanh