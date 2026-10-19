Sở hữu tầm bắn 1.000km cùng thiết kế tàng hình, tên lửa Type 25 vừa xuất kích tập trận Keen Sword 2026 chính là ‘lá chắn thép’ vươn xa của Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương.

Sáng 18/10, đoàn xe phóng hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa Type 25 thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã rời căn cứ Kengun tại thành phố Kumamoto.

Đây là lần đầu tiên hệ thống vũ khí mới biên chế từ cuối tháng 3/2026 được đưa ra khỏi căn cứ thường trực để tham gia tập trận quy mô lớn Mỹ-Nhật Keen Sword 2026, diễn ra từ ngày 19-29/10 trên nhiều địa điểm khắp Nhật Bản.

Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, bởi nó đánh dấu bước tiến thực chất trong năng lực phòng thủ tầm xa của Tokyo.

Tên lửa Type 25, tên chính thức là Type 25 Surface-to-Ship Guided Missile (25SSM), là phiên bản nâng cấp toàn diện của hệ thống tên lửa Type 12 trước đây.

Hệ thống tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 phiên bản nâng cấp (Type 25) được trưng bày tại căn cứ Kengun thuộc tỉnh Kumamoto của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất. Ảnh chụp ngày 17/3/2026/Kyodo

Do Mitsubishi Heavy Industries phát triển, tên lửa Type 25 được thiết kế như một vũ khí stand-off (đánh từ xa ngoài tầm phòng thủ của đối phương), cho phép lực lượng mặt đất tấn công mục tiêu tàu chiến hoặc thậm chí một số mục tiêu mặt đất từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm phòng thủ của đối phương.

Theo các nguồn tin Nhật Bản và quốc tế, tầm bắn của tên lửa Type 25 đạt khoảng 1.000km, gấp khoảng năm lần so với tên lửa Type 12 nguyên bản chỉ khoảng 200km.

Về công nghệ, tên lửa Type 25 thể hiện sự chuyển mình rõ rệt so với các hệ thống tiền nhiệm. Thân tên lửa Type 25 được thiết kế theo hình dạng lục giác với các cạnh sắc nhằm giảm diện tích phản xạ radar (RCS), tăng khả năng tàng hình.

Cánh chính có thể gấp gọn trong thân khi lưu trữ và tự động mở ra sau khi phóng, giúp tối ưu khí động học cho hành trình dài.

Nhật Bản lần đầu triển khai tên lửa Type 25 tại cuộc tập trận Keen Sword 2026. Ảnh: The Japan Times/japantimes.co.jp

Hệ thống đẩy kết hợp hai giai đoạn: booster tên lửa nhiên liệu rắn cung cấp lực đẩy ban đầu mạnh mẽ để đưa tên lửa lên quỹ đạo, sau đó động cơ turbofan nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ turbojet của tên lửa Type 12, duy trì tốc độ hành trình ở mức cận âm (khoảng Mach 0.8-0.9).

Nhờ đó, tên lửa Type 25 có thể bay xa hơn mà vẫn giữ độ tin cậy cao.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa Type 25 cũng được nâng cấp đáng kể. Trong giai đoạn giữa hành trình, tên lửa Type 25 sử dụng kết hợp dẫn đường quán tính (INS), GPS và data-link qua vệ tinh để cập nhật thông tin mục tiêu.

Giai đoạn cuối, đầu dò radar chủ động (active radar homing) giúp khóa và tấn công chính xác mục tiêu di động trên biển.

Tên lửa Type 25 SSM và hệ thống HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile), kích hoạt khả năng phản công tầm xa. Nguồn hình ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản/armyrecognition.com

Đầu đạn đa năng khoảng 300kg được thiết kế để vừa xuyên phá vừa tạo mảnh vỡ, phù hợp với cả mục tiêu tàu chiến lẫn một số mục tiêu mặt đất.

Toàn bộ hệ thống được lắp trên xe phóng tự hành 8×8, cơ động cao, cho phép triển khai nhanh và ẩn nấp linh hoạt.

Trong tập trận Keen Sword 2026, lực lượng vận hành tên lửa Type 25 sẽ tập trung huấn luyện tác chiến chống hạm, mô phỏng tình huống phát hiện, theo dõi và tấn công tàu chiến đối phương.

Không có bắn đạn thật, nhưng việc chia sẻ dữ liệu mục tiêu với lực lượng Mỹ và luyện tập quy trình phóng được xem là bước quan trọng để tích hợp hệ thống mới vào mạng lưới phòng thủ liên hợp.

Tên lửa Type 25 SSM được bắn thử nghiệm hồi năm ngoái tại California. Nguồn hình ảnh: ATLA/VIA JIJI/japantimes.co.jp

Đây cũng là lần đầu tiên tên lửa Type 25 được đưa vào môi trường tập trận quy mô lớn với khoảng 45.000 quân Nhật và 12.000 quân Mỹ tham gia, phản ánh nỗ lực của Tokyo trong việc xây dựng năng lực “phản kích” (counterstrike capability) đã được xác định trong Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022.

Việc triển khai tên lửa Type 25 ra ngoài căn cứ không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mang tính chiến lược. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng phức tạp, với các thách thức mới, Nhật Bản đang từng bước chuyển từ phòng thủ thụ động sang khả năng ngăn chặn từ xa.

Tên lửa Type 25, cùng với hệ thống Hyper Velocity Gliding Projectile cũng mang tên Type 25, tạo thành trụ cột quan trọng trong kiến trúc phòng thủ nhiều lớp của nước này.

Các phiên bản phóng từ tàu và từ máy bay của Type 25 cũng đang được phát triển, dự kiến đưa vào biên chế từ năm 2027, mở rộng hơn nữa khả năng linh hoạt.

Tên lửa Type 25 có khả năng đánh trúng cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển, đã được đưa vào hoạt động thực chiến ngày 30/3/2026. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản./news.usni.org

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng tầm bắn 1.000km và tính năng tàng hình của tên lửa Type 25 vẫn cần được kiểm chứng thực tế trong điều kiện chiến trường phức tạp.

Việc Nhật Bản công khai triển khai hệ thống này trong tập trận lớn cho thấy Tokyo sẵn sàng thể hiện năng lực mới, đồng thời gửi tín hiệu rõ ràng về quyết tâm tăng cường phòng thủ mà không từ bỏ nguyên tắc quốc phòng thuần túy.

Sự kiện sáng 18/10 tại Kumamoto vì vậy không chỉ là một cuộc di chuyển kỹ thuật, mà là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

(Theo japantimes.co.jp, english.kyodonews.net, ua.news,navalnews.com)