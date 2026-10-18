Sở hữu công nghệ dẫn đường Tri-Tec kháng nhiễu và đầu đạn MEPHISTO công nghệ ngòi nổ PIMPF đếm tầng độc nhất, tên lửa Taurus KEPD 350 là ‘bảo bối’ tàng hình phá hủy hầm ngầm đỉnh cao của kỹ thuật quân sự Đức.

Tên lửa Taurus KEPD 350. Ảnh: Topwar

Trong kho vũ khí tấn công ngoài tầm phòng thủ (stand-off) của phương Tây, tên lửa hành trình tàng hình Taurus KEPD 350 do liên doanh Đức - Thụy Điển (Taurus Systems GmbH) phát triển luôn được coi là một tuyệt tác công nghệ độc nhất vô nhị.

Được thiết kế chuyên biệt để xuyên thủng những mạng lưới phòng không A2/AD kiên cố nhất, tên lửa Taurus KEPD 350 không chỉ nổi tiếng với khả năng bay bám sát địa hình ở độ cao siêu thấp mà còn sở hữu công nghệ ngòi nổ PIMPF đếm tầng thông minh, biến nó thành "cơn ác mộng" đối với mọi hầm ngầm và cầu cảng gia cố.

Sở hữu công nghệ dẫn đường Tri-Tec kháng nhiễu tuyệt đối cùng đầu đạn MEPHISTO biết đếm tầng công trình, tên lửa Taurus KEPD 350 khẳng định vị thế đỉnh cao của kỹ thuật quân sự Đức trong các chiến dịch đột kích phẫu thuật tầm xa.

Tên lửa TAURUS treo dưới máy bay Tornado. Ảnh: StockTrek Images/IMAGO

Thiết kế khí động học tàng hình và khả năng bay siêu thấp

Tên lửa Taurus KEPD 350 sở hữu kích thước góc cạnh đặc trưng với chiều dài 5,1 mét, rộng 1,08 mét, cao 0,80 mét và trọng lượng cất cánh khoảng 1.400 kg.

Thân tên lửa Taurus KEPD 350 được đúc từ hợp kim nhôm và vật liệu composite hấp thụ sóng radar (RAM) cao cấp, kết hợp các góc vát nghiêng triệt tiêu diện tích phản xạ radar (RCS).

Nhờ đó, tên lửa Taurus KEPD 350 có thể ẩn mình hoàn toàn trước các hệ thống radar cảnh giới và tên lửa phòng không tầm xa của đối phương.

Trái tim vận hành của tên lửa Taurus KEPD 350 là động cơ tuốc bin quạt đẩy Williams P8300-15 mang lại lực đẩy vượt trội, giúp tên lửa đạt tốc độ bay cận âm Mach 0.95.

Điểm đột phá trong cơ chế tác chiến của tên lửa Taurus KEPD 350 là khả năng bay luồn lách theo địa hình (terrain-following) ở độ cao siêu thấp, chỉ cách mặt đất hoặc mặt nước từ 30 đến 40 mét.

Tên lửa Taurus KEPD 350 tự động lợi dụng các dãy núi, thung lũng và tán rừng để che chắn, khiến mạng lưới radar đối phương hoàn toàn bị mù khoảng trống ở tầng thấp.

Với tầm bắn vượt quá 500 km, tên lửa Taurus KEPD 350 cho phép các chiến đấu cơ như Eurofighter Typhoon, Tornado, EF-18 hay F-15K cắt bom từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài bán kính đáp trả của địch.

Tên lửa Taurus KEPD 350 là minh chứng cho cuộc cách mạng công nghệ trong tác chiến hiện đại. Khả năng bay lặng lẽ nhưng đánh trúng tử huyệt khiến đối phương khó đối phó. Ảnh: RIA

Hệ thống dẫn đường Tri-Tec kháng nhiễu GPS tuyệt đối

Khác với nhiều dòng tên lửa phụ thuộc nặng nề vào tín hiệu vệ tinh, tên lửa Taurus KEPD 350 tích hợp hệ thống dẫn đường độc lập ba kênh Tri-Tec, đảm bảo tên lửa đánh trúng đích ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử bị chế áp toàn bộ dải sóng GPS:

Thứ nhất là hệ thống định vị dựa trên hình ảnh IBN (Image-Based Navigation). Cảm biến hồng ngoại quét liên tục khung cảnh thực tế và so sánh với kho ảnh chuẩn để xác định vị trí.

Thứ hai là hệ thống định vị theo địa hình TRN (Terrain Reference Navigation), sử dụng radar đo cao đối chiếu trực tiếp với bản đồ địa hình 3D trong máy tính mạn.

Thứ ba là hệ thống dẫn đường quán tính INS kết hợp GPS kháng nhiễu. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba kênh dẫn đường này mang lại cho tên lửa Taurus KEPD 350 độ chính xác phẫu thuật với sai số vòng tròn xác xuất (CEP) dưới 2 mét.

Ở giai đoạn cuối, đầu dò hồng ngoại thụ động IIR kích hoạt, tự động nhận dạng và dẫn tên lửa đâm chính xác vào tọa độ điểm yếu đã chọn.

Bay chỉ cách mặt đất vài chục mét, tên lửa Taurus KEPD 350 tiếp cận mục tiêu trong im lặng rồi tung cú đánh xuyên sâu đầy uy lực. Ảnh: RIA

Đầu đạn MEPHISTO và công nghệ ngòi nổ PIMPF đếm tầng độc quyền

Điểm làm nên thương hiệu vô song của tên lửa Taurus KEPD 350 chính là hệ thống đầu đạn hai giai đoạn MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator High Sophisticated and Target Optimised) nặng 480 kg.

Giai đoạn đầu, một liều nổ nổ lõm (pre-charge) phía trước sẽ kích nổ để đục một lỗ sâu trên bề mặt bê tông, thép hoặc đất đá. Ngay sau đó, quả đạn xuyên chính nặng hàng trăm kg bằng hợp kim titan cực cứng sẽ chui qua lỗ hổng và lao sâu vào bên trong cấu trúc công trình.

Sự kỳ diệu nằm ở ngòi nổ thông minh PIMPF (Programmable Intelligent Multi-Purpose Fuze). Được trang bị cảm biến gia tốc cảm nhận lực cản cơ học, ngòi nổ PIMPF có khả năng đo đạc mật độ vật liệu và đếm chính xác số lượng tầng bê tông hoặc khoảng trống mà quả đạn đang xuyên qua.

Thay vì nổ ngay khi va chạm hoặc nổ theo thời gian định sẵn, ngòi nổ PIMPF tính toán đúng thời điểm quả đạn đi tới tầng hầm mục tiêu mong muốn mới phát nổ, giải phóng toàn bộ năng lượng công phá bên trong không gian hẹp để làm sụp đổ hoàn toàn các trung tâm chỉ huy ngầm, hầm chứa máy bay hay trụ cầu bê tông kiên cố.

(Theo airforce-technology.com, defensefeeds.com, wionews.com, euro-sd.com, naval-technology.com, missilethreat.csis.org)