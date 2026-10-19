Triều Tiên cải tiến Hermes Nga thành hệ thống tên lửa 22 ống phóng kết hợp bom lượn kiểu GLSDB Mỹ, tầm bắn 100km, trong khi Nga chưa hoàn thiện bản gốc. Khám phá công nghệ hybrid độc đáo này.

Hệ thống tên lửa Triều Tiên có thiết kế tương tự tổ hợp Hermes của Nga được trưng bày tại bảo tàng quốc phòng giữa tháng 10/2026. (Nguồn: KCNA)

Trong khi Nga vẫn chưa đưa dự án Hermes vào biên chế đầy đủ sau gần ba thập niên phát triển, Triều Tiên đã công khai thử nghiệm và trưng bày một hệ thống tên lửa chiến thuật mang nhiều đặc điểm tương đồng nhưng được cải tiến rõ rệt, kết hợp booster rocket với bom lượn theo hướng gần với khái niệm GLSDB của Mỹ.

Hệ thống của Triều Tiên xuất hiện trong các cuộc thử nghiệm công khai vào tháng 5/2026 và được trưng bày tại bảo tàng quốc phòng vào tháng 10 cùng năm.

Nó được mô tả là ‘Tactical Launcher for Cruise Missiles’ (Bệ phóng chiến thuật dành cho tên lửa hành trình) với khả năng phóng đạn dẫn đường tầm khoảng 100km.

Về hình dáng bên ngoài, bệ phóng (launcher) và đạn mang nhiều nét giống dự án Hermes của Nga do Cục thiết kế KBP phát triển từ những năm 1990.

Hermes gốc được thiết kế như hệ thống tên lửa dẫn đường mô-đun hai tầng, sử dụng booster đường kính 130 hoặc 207mm, tầm bắn tối đa khoảng 100km, đầu đạn khoảng 28kg, dẫn đường quán tính hoặc radio-command ở giai đoạn giữa và laser bán chủ động hoặc radar ở giai đoạn cuối, với khả năng “bắn và quên”.

Các trang thiết bị quân sự của Triều Tiên, bao gồm tên lửa, xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái, được trưng bày tại bảo tàng quốc phòng giữa tháng 10/2026. (Nguồn: KCNA)

Launcher của Nga thường mang 6 ống phóng. Tuy nhiên, dự án này gần như bị trì hoãn, với thông tin cập nhật cuối cùng chỉ xuất hiện khoảng năm 2023 và chưa được triển khai quy mô lớn.

Phiên bản Triều Tiên khác biệt ở nhiều điểm quan trọng. Launcher được mở rộng lên 22 ống phóng, tăng đáng kể khả năng bắn loạt.

Đạn không giữ nguyên cấu hình gốc của Hermes mà chuyển sang thiết kế hybrid: tầng đẩy rocket kết hợp với tầng hai là bom lượn (glide bomb).

Sau khi booster tách ra, phần bom lượn tiếp tục bay về phía mục tiêu nhờ cánh và hệ thống dẫn đường, giúp kéo dài tầm hiệu quả và tăng độ linh hoạt quỹ đạo.

Khái niệm này được các nhà phân tích so sánh trực tiếp với Ground-Launched Small Diameter Bomb của Mỹ (GLSDB - Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, là một loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa do tập đoàn Boeing (Mỹ) và Saab (Thụy Điển) cùng hợp tác phát triển), vốn kết hợp động cơ rocket từ đạn M26 với bom dẫn đường GBU-39 để phóng từ mặt đất, đạt tầm xa hơn so với bom thả từ máy bay thông thường.

Thử nghiệm hệ thống tên lửa Triều Tiên có hình dáng bên ngoài tương tự tổ hợp tên lửa chiến thuật Hermes của Nga, tháng 5/2026. Ảnh từ nguồn mở/en.defence-ua.com

Tuyên bố từ phía Triều Tiên còn đề cập đến khả năng dẫn đường hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), dù chi tiết kỹ thuật vẫn chưa được xác minh độc lập.

Nguyên lý hoạt động dựa trên hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu, booster đẩy đạn lên quỹ đạo với tốc độ cao. Sau khi tách, phần bom lượn sử dụng hệ thống dẫn đường (có thể kết hợp quán tính, vệ tinh và đầu dò (seeker) cuối) để hiệu chỉnh hướng bay và tấn công mục tiêu cố định hoặc di động.

Ưu điểm của thiết kế này là tận dụng được độ chính xác của bom dẫn đường hiện đại trong khi vẫn phóng từ bệ phóng mặt đất cơ động, giảm phụ thuộc vào máy bay.

Tầm bắn khoảng 100km cho phép tấn công các mục tiêu chiến thuật mà không cần xâm nhập sâu vào vùng phòng không đối phương.

Việc Triều Tiên đưa hệ thống này vào thử nghiệm và trưng bày trong khi Hermes gốc của Nga vẫn chưa hoàn thiện phản ánh khả năng tiếp nhận và cải tiến công nghệ nhanh chóng.

Triều Tiên thử nghiệm hai hệ thống tên lửa mới 'HIMARS phiên bản Juche' và 'bản sao' dự án Hermes của Nga, tháng 5/2026. Ảnh từ nguồn mở/en.defence-ua.com

Một số phân tích đặt câu hỏi liệu Bình Nhưỡng (Pyongyang) nhận được tài liệu kỹ thuật trực tiếp từ Nga hay chỉ sao chép hình thức rồi tự phát triển thêm.

Dù nguồn gốc chính xác chưa được xác nhận, sự kết hợp giữa kiến trúc Hermes và khái niệm glide bomb kiểu GLSDB Mỹ cho thấy hướng đi thực dụng: tận dụng thiết kế sẵn có, tăng số lượng ống phóng để nâng hỏa lực và bổ sung khả năng lượn để cải thiện độ chính xác cũng như khả năng sống sót trước phòng thủ.

Hệ thống này bổ sung vào kho vũ khí chiến thuật của Triều Tiên, cùng với các biến thể tên lửa KN-23 và hệ thống kiểu HIMARS nội địa hóa, tạo thành lớp tấn công linh hoạt tầm ngắn đến trung bình.

Thông tin hiện tại chủ yếu dựa trên hình ảnh công khai từ KCNA và phân tích OSINT của các nguồn quốc tế. Các thông số chi tiết về đầu đạn, độ chính xác thực tế hay khả năng chống nhiễu vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Dù vậy, sự xuất hiện của hệ thống này minh họa rõ xu hướng Triều Tiên không chỉ sao chép mà còn điều chỉnh công nghệ nước ngoài theo mong muốn.

(Theo KCNA, united24media.com, en.defence-ua.com, fr.businessam.be, businessam.be)